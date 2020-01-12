السعودية تتخذ إجراءً جديدا بشأن ماء زمزم.. تعرف عليه

أعلنت شركة المياه الوطنية السعودية، المشغل الرئيسي لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، أنه اعتبارا من بداية يناير الجاري 2020، تم إيقاف التعامل النقدي، لشراء عبوات مياه زمزم في جميع منافذ البيع داخل المشروع من مقرها الرئيسي في كدي بمكة المكرمة.



ووفقا لصحيفة "عكاظ"، فإن الآلية المتبعة حاليا، هي الدفع عن طريق شبكة مدى "البطاقات البنكية"، وذلك تنفيذا للتوجه العام بالتقليل من تداول النقد في التعاملات المالية.



واستثنى القرار الحجاج والمعتمرين، مؤكدا أنه يمكنهم السداد عبر الدفع النقدي، في ظل عدم امتلاكهم بطاقات بنكية داخل السعودية.



يذكر أن قيمة عبوة ماء زمزم لسعة 5 لترات تبلغ 3 ريالات، بعدما أعلنت شركة المياه قبل نحو عام (فبراير 2019)، توحيد العبوات لتصبح بتلك السعة بدلا من سعة 10 لترات، مبينة أن توحيد حجم العبوات المنتجة يأتي ضمن خطة التحوّل التي ينفذها المشروع أخيرًا سعيًا منه لتحقيق رؤية المملكة 2030، ومواكبة الطلب المتزايد على عبوات مياه زمزم على مدار العام، خصوصًا في أوقات المواسم، التي ستشهد زيادة في أعداد المعتمرين والحجاج خلال السنوات القادمة، لافتة إلى أن ما دفعها إلى تسريع وتيرة العمل وتحريك عجلة التطور هو مواكبة هذه الزيادة في أعداد المعتمرين والحجاج، وضمان استدامة الخدمة المقدمة لهم، والوفاء بحاجاتهم من المياه، مؤكدة أن تغيير حجم العبوات إلى سعة 5 لترات سيساعد على تلبية جميع هذه الطلبات.



ونبهت شركة المياه الوطنية، وإدارة مشروع الملك عبد الله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، جميع المعتمرين والزوار بعدم التعامل مع الباعة الجائلين، والحرص على الحصول على عبوات مياه زمزم سعة 5 لترات من مصادرها الرسمية في موقع المشروع بكدي، والنقاط الموجودة في المطارات، وذلك لضمان سلامة وجودة المياه المباركة.