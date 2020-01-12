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أخبار العالم

الطيران المدني السعودي يعلن عن تقديم خدماته دون مقابل لهذه الفئة

الأحد 12/يناير/2020 - 11:03 ص
الهيئة العامة للطيران
الهيئة العامة للطيران السعودي
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محمود نوفل
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أهمية حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة في حفظ أدواتهم، مشددة عليهم إدراك التزامات الناقل الجوي تجاههم.

ووفقا للمتحدث باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء، فقد أكد أن من حقوق ذوي الإعاقة الطلب من ملّاحي الطائرة حفظ أدواتهم في المنطقة المخصصة لها.

وبحسب منشور أرفقه الرؤساء اليوم (الأحد) عبر حسابه في "تويتر"، فإن حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة عند رغبتهم شحن الأدوات المساعدة على متن الطائرة هي: حفظ أي أدوات مساعدة تستخدمها في رف التخزين العلوي أو تحت المقعد، الطلب من ملاحي الطائرة حفظ أدواتك في المنطقة المخصصة لها حسب لوائح هيئة الطيران المدني.

وأضاف المنشور أن التزامات الناقل الجوي تجاه المسافرين من ذوي الإعاقة هي: المساعدة في الصعود والنزول من وإلى الطائرة، المساعدة في الانتقال من مدخل الصالة إلى كافة المناطق الرئيسية بها وحتى المغادرة، مراعاة حاجات العملاء من ذوي الإعاقة من دون مقابل، المساعدة في التنقل بين البوابات للربط برحلة أخرى في الوقت المناسب دون تأخير.
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