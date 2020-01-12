الطيران المدني السعودي يعلن عن تقديم خدماته دون مقابل لهذه الفئة

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أهمية حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة في حفظ أدواتهم، مشددة عليهم إدراك التزامات الناقل الجوي تجاههم.





ووفقا للمتحدث باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء، فقد أكد أن من حقوق ذوي الإعاقة الطلب من ملّاحي الطائرة حفظ أدواتهم في المنطقة المخصصة لها.





وبحسب منشور أرفقه الرؤساء اليوم (الأحد) عبر حسابه في "تويتر"، فإن حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة عند رغبتهم شحن الأدوات المساعدة على متن الطائرة هي: حفظ أي أدوات مساعدة تستخدمها في رف التخزين العلوي أو تحت المقعد، الطلب من ملاحي الطائرة حفظ أدواتك في المنطقة المخصصة لها حسب لوائح هيئة الطيران المدني.



