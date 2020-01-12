مصطفى بكري: أردوغان الخاسر الأكبر من وقف إطلاق النار في ليبيا

قال مصطفى بكرى، عضو بمجلس الشعب، إن الرئيس التركي أردوغان الخاسر الأكبر من قرار وقف إطلاق النار في ليبيا.



وكتب مصطفى بكرى، على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الخاسر الأكبر من وراء وقف إطلاق النار في ليبيا أردوغان وعميله السراج وميليشياته الإرهابية".



وأضاف: "ذلك أن من شروط وقف إطلاق النار التي قبل بها السراج، تجميد العمل بمذكرتي التفاهم الموقعتين بين السراج وأردوغان، وحل الميليشيات، ونهاية ما يسمى بحكومة الوفاق وتشكيل حكومة وحدة وطنية بموافقة مجلس النواب.. ليبيا الوطن ينتصر على الخونة والعملاء".