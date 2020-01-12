أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد.. الدولار بـ 16.05 جنيه.. الريال العماني بـ41.69 جنيه.. والذهب عيار 21 يستقر عند 691 جنيها للجرام

الدولار بـ 16.05 جنيه للبيع

اليورو بـ 17.86 جنيه للبيع

الاسترلينى بـ 21.01 جنيه للبيع

الريال السعودى بـ 4.27 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتى بـ4.36 جنيه للبيع

عيار 21 يستقر عند 691 جنيها للجرام اليوم

سعر الدولار والعملات الأجنبية:

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 18

السعر العالمي للذهب

الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5528 جنيها.

أسعار الذهب بالمصنعية

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الأحد 12 يناير 2019، استقرارا أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلي المصري.وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الأحد 12 يناير 2020، وأسعار العملات الأجنبية:سعر الدولار الأمريكيسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأحد، شراءً 15.95 جنيه، وبيعا 16.05 جنيه.سعر اليورو​بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الأحد، شراءً 17.68 جنيه، وبيعا 17.86 جنيه بمستهل التعاملات.سعر الجنيه الاسترليني​أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الأحد، فقد سجل شراءً 20.80 جنيه، وبيعا 21.01 جنيه.الفرنك السويسري​وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الأحد، شراءً 16.33 جنيه، وبيعا 16.51 جنيه.سعر الـ 100 الين اليابانىأما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الأحد، فقد سجل شراءً 14.54جنيه، وبيعًا 14.66 جنيه.سعر اليوان الصينىسجل اليوان الصينى اليوم، الأحد، شراءً 2.29 جنيه، وبيعا 2.31 جنيه.واستقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، وسجل الريـال السعودي اليوم، الأحد، نحو 4.23 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.وسجل الدينار الكويتي، اليوم، الأحد، نحو 52.32 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.وسجل الدرهم الإماراتي، اليوم، الأحد، نحو 4.33 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.وسجل سعر الريـال العماني، اليوم، الأحد، نحو 41.23 جنيه للشراء و41.69 جنيه للبيع.ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.واستقرت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 691 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الأحد، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.وسجلت أسعار الذهب اليوم، الأحد 12 يناير 2020، عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 691 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 790 جنيهًا.وبلغ سعر جرام الذهب اليوم، الأحد، عيار 18، حوالى 598 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 461 جنيها.بينما سجل السعر العالمى للذهب حوالى 24560 جنيها للأوقية.وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.