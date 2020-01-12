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ثقافة

سعيد عبده: وزارة الثقافة حريصة على رعاية الناشر وصناعة النشر

الأحد 12/يناير/2020 - 01:49 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
قال الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إننا لمسنا هذا العام في الهيئة العليا للمعرض كل من اعتذر عن المشاركة بالمعرض خلال العام الماضي بسبب نقله من أرض المعارض، مؤكدا الحرص هذا العام على وضع محددات للناشرين لإمكانهم من المشاركة، والوصول بفضل مرونة الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب باستيعات نحو ٩٥ % من الطلبات المقدمة من الناشرين.

وأشار سعيد عبده، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الدورة 51 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، منذ قليل، إلى سور الأزبكية الذي يشارك هذا العام بنحو ٤١ جناحا، لافتا إلى أن ذلك يرجع لجهد الوزارة في عدم التخلي عن تجار الكتب القديمة، فضلا عن مراعاة توفير خصومات للناشرين المصريين.

وأوضح أن وزارة الثقافة حريصة على رعاية الناشر وصناعة النشر المصري بشكل عام، فضلا عن تبني  مشروعات جديدة للاتحاد، وتوفير تيسيرات جديدة للناشرين بتلك الدورة.
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