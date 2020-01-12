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أخبار البلد

أنغام ولطيفة والشرنوبي يشعلون احتفالية مستقبل وطن.. صور

الأحد 12/يناير/2020 - 01:42 م
صدى البلد
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منار نور _ عدسة ابانوب نبيل
شارك محمد الشرنوبي وخطيبته راندا حافظ، مديرة أعمال الفنانة انغام، في احتفالية حزب مستقبل وطن، لتكريم المبدعين والمتفوقين لعام 2019، حيث لفت الثنائي انتباه الحاضرين.

كما كرم حزب مستقبل وطن أمس الفنانة أنغام تقديرًا لما قدمته في مجال الفن طوال الفترة الماضية، وما حققته في مجال الغناء، مما جعلها تحظى بشعبية واسعة ليس في مصر فقط ولكن في الوطن العربي بكامله.

ونظم حزب مستقبل وطن أمس احتفالية لتكريم المبدعين بعام 2019 ويشارك في الاحتفالية، رجل الصناعة، محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح رئيسة شبكة قنوات صدى البلد ومدير تحرير الأخبار، والإعلامي أحمد موسى، والكاتب الصحفي عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم.

وأقيمت الاحتفالية بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور قيادات الحزب، المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب وعصام هلال، أمين تنظيم الحزب، ونواب رئيس الحزب، الدكتور عبد الهادي القصبي واللواء علاء عابد، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

وحضر كل من الوزراء خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، وطارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وعلي مصيلحى وزير التموين، ووكيلي البرلمان النائب السيد الشريف، والنائب سليمان وهدان، كما حضر الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر" ونائب رئيس حزب مستقبل وطن والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، ود. محمد منظور نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، ونواب الحزب وقياداته بمختلف المحافظات.

كما حضر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، والنائب محمود سعد أمين أمانة المهنيين بالحزب، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد.
أنغام ولطيفة والشرنوبي يشعلون احتفالية مستقبل وطن.. صور
أنغام ولطيفة والشرنوبي يشعلون احتفالية مستقبل وطن.. صور
أنغام ولطيفة والشرنوبي يشعلون احتفالية مستقبل وطن.. صور
أنغام ولطيفة والشرنوبي يشعلون احتفالية مستقبل وطن.. صور
أنغام ولطيفة والشرنوبي يشعلون احتفالية مستقبل وطن.. صور
أنغام ولطيفة والشرنوبي يشعلون احتفالية مستقبل وطن.. صور
أنغام ولطيفة والشرنوبي يشعلون احتفالية مستقبل وطن.. صور
أنغام ولطيفة والشرنوبي يشعلون احتفالية مستقبل وطن.. صور
أنغام ولطيفة والشرنوبي يشعلون احتفالية مستقبل وطن.. صور
أنغام ولطيفة والشرنوبي يشعلون احتفالية مستقبل وطن.. صور
أنغام ولطيفة والشرنوبي يشعلون احتفالية مستقبل وطن.. صور
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