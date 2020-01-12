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أخبار العالم

عربية النواب تحذر: التدخل التركي في الشأن الليبي سيؤدي لإشعال الفتنة بالمنطقة

الأحد 12/يناير/2020 - 01:53 م
صدى البلد
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أ ش أ
حذر رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب النائب أحمد رسلان اليوم /الأحد/ من أن التدخل التركي في الشأن الليبي سيؤدي لإشعال الفتنة بالمنطقة .. قائلا : "إن الجميع يعرف أن الهدف الأصلي من هذه التحركات هي الأطماع التركية في غاز المتوسط".

وأضاف رسلان - في كلمة له أمام الجلسة العامة بحضور رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح اليوم/الأحد/-: "أن ليبيا دولة جوار وذات عمق استراتيجي بالنسبة للأمن القومي المصري والعربي" ..معربا عن استنكار لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لخطوة البرلمان التركي وانتهاكه للقوانين الدولية..ومؤكدا دعم مصر للجيش الليبي ومساندته في مكافحة الإرهاب ضد الجماعات المتطرفة التي تحاول نشر الفوضى في ليبيا والمنطقة العربية كلها.

وأشار إلى أن خطوة البرلمان التركي تعد انتهاكا صارخا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 بشأن إنشاء لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات.. مشددا على وحدة التراب الليبي وأن البرلمان الليبي هو الكيان الشرعى الوحيد المنتخب ديمقراطيًا من الشعب.

وأكد رسلان دعم لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بصفة كاملة للقرارات والإجراءات الصادرة عن اجتماع مجلس الأمن القومي المصري برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث تلك التهديدات الناشئة عن التدخل العسكري التركي بليبيا، وبحث التطورات في ليبيا وتأمين الحدود للحفاظ على أمن وسلامة البلاد.
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