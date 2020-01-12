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ثقافة

رئيس معرض الكتاب: جائزة جديدة لأفضل كتاب في الدراسات الإفريقية

الأحد 12/يناير/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أعلن هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن هناك جائزة أفضل كتاب في الدراسات الإفريقية، ستكون على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 51، التي من المقرر انطلاقها خلال الفترة من ٢٢ يناير وحتى ٤ فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وأضاف أن هناك استحداث جائزة أخرى مقدمة من بيت الحكمة، عن أفضل جناح في المعرض بإهداء من الدار.

جدير بالذكر أن الهيئة العليا للمعرض اختارت المفكر المصري جمال حمدان، شخصية هذا العام، كما تم اختيار دولة السنغال لتكون ضيف شرف المعرض.

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