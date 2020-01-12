عادة السرقة عند الطفل.. 5 حلول للوقاية منها

قال وليد عتمان، استشاري الإرشاد وعلم النفس الإكلينيكي، إنه يجب تعليم الطفل احترام الخصوصيات والملكية ضروري لمنعه من اللجوء إلى السرقة، بالإضافة إلى توجيه الطفل للأفعال المؤذية والتفريق بين الحلال والحرام.



وأضاف وليد عتمان، أن اتباع هذه الأشياء ضرورية لوقاية الطفل من السرقة، أسلوب مهم لتربية إسلامية، وعادات وقيم يجب زراعتها بداخله منذ نعومة أظافره ولا يمكن أن تحدث في يوم واحد ولكن تحدث بالممارسة.



ونصح استشاري الإرشاد وعلم النفس الإكلينيكي، بضرورة توفير مصروف ثابت للطفل وإن كان قليلا حتى يستطيع شراء ما يريد فمن الممكن أن يريد الطفل المال لشراء شيء يفضله أو تجميعه لشراء ملابس يحلم بها.



وأشار إلى ضرورة الانتباه إلى تصرفات الأب وعدم الإغفال عن الطفل نتيجة أن الطفل يتخذ الأب قدوة حسنة ومثال له، وحذر من جملة " هو صغير ومش فاهم " لأن الطفل يفهم ويستوعب ما يحدث حوله.



وتابع أن الطفل يحتاج إلى سماع قصص تحكي عن الأمانة، والحرص على الود والحب بين الأب وابنه ووضع مساحة للطفل لحرية التعبير عن رأيه.