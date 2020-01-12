السعودية تحذر رعاياها في الفلبين: تجنبوا هذه المنطقة

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الفلبينية مانيلا، المواطنين من الذهاب إلى مدينة تقيتاي بسبب نشاط بركان "تال".
وأوضحت السفارة عبر حسابها في "تويتر" اليوم، الأحد، أن السلطات الفلبينية رفعت حالة التأهب، فيما أعربت السفارة عن رجائها للمواطنين عودتهم إلى مانيلا.
وأوضحت السفارة أنه في حالة الطوارئ يتم التواصل على الأرقام التالية:
هاتف السفارة (0063288564444)، هاتف شؤون السعوديين - الطوارئ (00639188073636) أو (00639178946464)، هاتف مكتب التوظيف الصحي (006328121520)، هاتف الملحقية الثقافية في سنغافورة والفلبين (006567383855)، أو على البريد الإلكتروني ([email protected]).
كما أوضحت السفارة أن عنوانها هو:
128H.V. DELA COSTA ST. CORNER SANCHEZ. SALCEDO VILLAGE, MAKATI CITY, PHILIPPINES
وأوضحت السفارة عبر حسابها في "تويتر" اليوم، الأحد، أن السلطات الفلبينية رفعت حالة التأهب، فيما أعربت السفارة عن رجائها للمواطنين عودتهم إلى مانيلا.
وأوضحت السفارة أنه في حالة الطوارئ يتم التواصل على الأرقام التالية:
هاتف السفارة (0063288564444)، هاتف شؤون السعوديين - الطوارئ (00639188073636) أو (00639178946464)، هاتف مكتب التوظيف الصحي (006328121520)، هاتف الملحقية الثقافية في سنغافورة والفلبين (006567383855)، أو على البريد الإلكتروني ([email protected]).
كما أوضحت السفارة أن عنوانها هو:
128H.V. DELA COSTA ST. CORNER SANCHEZ. SALCEDO VILLAGE, MAKATI CITY, PHILIPPINES