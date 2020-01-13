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برلمان

البرلمان يناقش مشاكل صناعة الورق بحضور المختصين..اليوم

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:00 ص
المهندس فرج عامر
المهندس فرج عامر ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن لجنة الصناعة من المقرر أن تعقد إجتماع اليوم الإثنين، لمناقشة المشاكل الخاصة بصناعة الورق، بحضور ممثلين عن الغرفة التجارية الخاصة بصناع الورق وممثلين عن وزارة الصناعة.

وأشار البطيخى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه من المقرر أن تعقد لجنة الصناعة بالبرلمان، اجتماعا غدا الثلاثاء ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب.

وكان مجلس النواب قد افتتح أمس الأحد الجلسة العامة ، بحضور عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، في إطار مساندة مصر للأزمة الليبية في مواجهة التدخل العسكري التركي.

وقبيل الجلسة العامة للبرلمان، ترأس علي عبد العال، اجتماع اللجنة العامة، بحضور رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، وتم التأكيد على تجديد موقف البرلمان للتدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية

وأعلن المجتمعون في اللجنة العامة للبرلمان، تأكيد دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ أي إجراءات قد يراها لمواجهة هذه التدخلات.

وأكدت اللجنة، إدانتها الشديدة لموافقة البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وما تمثله هذه الخطوة من انتهاكًا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.
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