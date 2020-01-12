غدا .. قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن قطع المياه 6 ساعات عن مدينة القناطر الخيرية غدا الاثنين من 10 مساء وحتى 4 فجرا وذلك لأعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.



وأهابت الشركة بالمواطنين والمستشفيات توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات.



وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية إنه يجرى تطوير وتجديد شبكات المياه بقرى ومدن المحافظة بتكلفة 120 مليون جنيه وذلك عبر خطة تتضمن تطوير خطوط الشبكات القديمة للقضاء على الأعطال وتقليل الفاقد في الكميات المهدرة.