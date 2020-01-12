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أخبار العالم

شاهد.. لحظة إسقاط الجيش الليبي لطائرة تركية في طرابلس

الأحد 12/يناير/2020 - 06:22 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشرت صحيفة "المرصد" الليبية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق لحظة إسقاط الجيش الوطني الليبي لطائرة تركية مسيرة جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي التابع للكتيبة 128 بالجيش الوطني "الطائرة المسيرة التركية كانت محملة بقذائف الهاون مما يعد خرقا للهدنة المعلنة منذ منتصف الليلة الماضية".

وكان اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية قد أعلن عقب بدء الهدنة إن المليشيات في طرابلس قامت بخرق الهدنة في أكثر من محور بكل أنواع الأسلحة ، مضيفا: "نحن لازلنا ملتزمون بالبلاغ الصادر لنا قبل منتصف الليلة من القيادة العامة كغرفة المنطقة الغربية وننتظر أي تعليمات جديدة منها".

وفي بيان للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي أكد المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري أن وقف إطلاق النار سيبدأ من الأحد على أن يلتزم الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، مضيفا أن القوات الليبية سترد بشكل قاس على أي خرق للهدنة.

من جهتها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية من قبل الأطراف في ليبيا.
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