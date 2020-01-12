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مرأة

شاهد ماذا يحدث لصحتك عند تناول الشاي 3 مرات يوميا ؟

الأحد 12/يناير/2020 - 07:58 م
تناول الشاي
تناول الشاي
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آلاء حسن
أظهر بحث جديد أن تناول الشاي 3 مرات أو أكثر يوميًا يحسن صحة القلب والأوعية الدموية للفرد بالاضافة إلى إطالة عمر الإنسان ويحميه من العديد من الأمراض.

وذكر موقع " healthline" أن من يشربون الشاي المعتاد بنسبة 20 % أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، و 22 % أقل عرضة للوفاة من أمراض القلب والسكتة الدماغية ، و15% أقل عرضة للوفاة لأسباب أخرى.

يقول الخبراء إن الفوائد الصحية التي يراها شاربو الشاي المعتادون قد تعزى إلى مادة البوليفينول - المواد الكيميائية العضوية الموجودة في كل من الشاي الأسود والأخضر.

يقول الباحثون في سنغافورة إن الاستهلاك المنتظم للشاي يمكن أن يحسن الوظائف المعرفية لدى كبار السن، وهو واحد من أكثر المشروبات استهلاكًا على نطاق واسع في العالم، ويمكن أن يقلل من خطر إصابة الشخص باضطرابات في الإدراك العصبي في أواخر العمر.



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