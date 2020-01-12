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البرلمان الليبي يكشف رد الجيش حال التدخل التركي على أراضيه | شاهد

الأحد 12/يناير/2020 - 07:51 م
مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي
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محمد حليم قنديل
قال عبد الحميد الصافى، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن العلاقات بين مصر وليبيا علاقات تاريخة وأن ليبيا ليس لها بعد الله سوى جارتها مصر.

وأضاف مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة الفضائية، أن ليبيا لن تكون تحت الولاية العثمانية كما يريدها أردوغان، وأن هذا غير مسموح به بالمرة.

وتابع: أنه أذا حدث الغزو التركي على الأراضي الليبية ستقوم القوات الليبية بإرسال طلب للقوات المصرية للتدخل فى الحال.

وأشار إلى، أن رئيس مجلس النواب الليبي حاليا فى موسكو للتباحث للمبادرة والدعوة المستعجلة التى أطلقت من بوتين، مضيفا أن هذه الدعوة التى أعلن فيها إيقاف إطلاق النار للعمليات العسكرية فى المنطقة الغربية من قبل قواتنا المسلحة على لسان السيد أحمد المسماري الناطق بإسم القائد العام.

ونوه إلى أن دعوة رئيس البرلمان المصرى لرئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ووقوفهما جنبا إلى جنب في عقد رسمي يعد دلالة وحدث مهم جدا على اتفاق البرلمانين فى أن تنال ليبيا أمنها وأستقرارها ورفضهم التام لأي تدخل خارجي.
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