رئيس البرلمان الليبي يوجه 10 رسائل مهمة من مجلس النواب المصري.. تعرف عليها





أطلق عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، في كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، عدد من الرسائل الهامة: الذي يسطرها لكم "صدى البلد" خلال هذا التقرير وهي كالآتي:1- التاريخ لن ينسى لمصر موقفها المشرف الداعم والمساند لحقوق الشعب الليبى على مدار تاريخه.2_ سنضطر إلى دعوة الجيش المصرى للتدخل لحماية مصالحنا إذا حصل تدخل أجنبى فى بلادنا.3_ التاريخ شاهد العدل على مواقف مصر المشرفة تجاهنا منذ أيام الغزو الإيطالي ونثمن دور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.4_ أردوغان يسخّر الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية والميليشيات المسلحة لهدم الدول الوطنية.5- المجتمع الدولى ترك ليبيا أمام ضباع الإرهاب والتخويف والذبح والتنكيل.6- نظام أردوغان الفاشى الديكتاتوري لم يرحم الأتراك ولا العرب ولا الأكراد.7- أردوغان خرق النسيج الاجتماعى للمجتمعات العربية ودمر جيوشها وذبح شعوبها.8- الميليشيات الإرهابية المسلحة أحكمت قبضتها على قرارات المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق.9- التدخل التركى مؤامرة حيكت خيوطها في أنقرة لنهب وسرقة ثروات ليبيا وتخريبها.10- اتفاق السراج وأردوغان يحول منطقة حوض البحر الأحمر المتوسط إلى بؤرة صراع دولى.