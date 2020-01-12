AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس البرلمان الليبي يوجه 10 رسائل مهمة من مجلس النواب المصري.. تعرف عليها

الأحد 12/يناير/2020 - 08:06 م
عقيلة صالح رئيس
عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي
Advertisements
حسن رضوان
أطلق عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، في كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، عدد من الرسائل الهامة: الذي يسطرها لكم "صدى البلد" خلال هذا التقرير وهي كالآتي:

1- التاريخ لن ينسى لمصر موقفها المشرف الداعم والمساند لحقوق الشعب الليبى على مدار تاريخه.

2_ سنضطر إلى دعوة الجيش المصرى للتدخل لحماية مصالحنا إذا حصل تدخل أجنبى فى بلادنا.

3_ التاريخ شاهد العدل على مواقف مصر المشرفة تجاهنا منذ أيام الغزو الإيطالي ونثمن دور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

4_ أردوغان يسخّر الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية والميليشيات المسلحة لهدم الدول الوطنية.

5- المجتمع الدولى ترك ليبيا أمام ضباع الإرهاب والتخويف والذبح والتنكيل.

6- نظام أردوغان الفاشى الديكتاتوري لم يرحم الأتراك ولا العرب ولا الأكراد.

7- أردوغان خرق النسيج الاجتماعى للمجتمعات العربية ودمر جيوشها وذبح شعوبها.

8- الميليشيات الإرهابية المسلحة أحكمت قبضتها على قرارات المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق.

9- التدخل التركى مؤامرة حيكت خيوطها في أنقرة لنهب وسرقة ثروات ليبيا وتخريبها.

10- اتفاق السراج وأردوغان يحول منطقة حوض البحر الأحمر المتوسط إلى بؤرة صراع دولى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

"لميس" التركية تثير سخرية جنود الجيش الليبي.. فما القصة؟

الحكومة: 2.5 مليون من أصحاب المعاشات يستحقون العلاوات الخمس

الحرس الثوري الإيراني يتوعد أمريكا: مستعدون للمواجهة

طفل مولود بعين واحدة.. سوهاج الجامعي يستجيب لعلاج حالة نادرة.. صور

بملابس سوداء.. ابنة نائب المنصورة الراحل تؤدي اليمين خلفا لوالدها فى البرلمان

فرج عامر يكشف عن مفاجأة بشأن رحيل التوأم عن سموحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الشورت .. نيكول سابا تثير الجدل في الملاهي

مواقفه مع مصر لا تنسى.. شاهد.. 22 صورة من عزاء مدبولي في وفاة السلطان قابوس

هنا الزاهد تبرز جمالها في ظهور جديد