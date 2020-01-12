ليلى علوى تستعيد ذكرياتها مع أحمد زكى بطريقة مميزة

نشرت النجمة "ليلى علوى" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى و تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة تجمعها بالنجم الراحل أحمد زكى من فيلمهما "إضحك الصورة تطلع حلوة".





وعلقت ليلي علوى على الصورة، قائلة :" "‏كُنت محتاج حد أتكلم معاه، أتكلم معاه ويسمعنى ويطّيب بخاطرى لما أكون مضّايق، ولاقيتِك أنتِ عملتى كُل ده ، سيد غريب ونوسة ،فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة ١٩٩٨ للكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج شريف عرفه".



