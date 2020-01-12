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فن

ليلى علوى تستعيد ذكرياتها مع أحمد زكى بطريقة مميزة

الأحد 12/يناير/2020 - 07:59 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت النجمة "ليلى علوى" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى و تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة تجمعها بالنجم الراحل أحمد زكى من فيلمهما "إضحك الصورة تطلع حلوة".

وعلقت ليلي علوى على الصورة، قائلة :" "‏كُنت محتاج حد أتكلم معاه، أتكلم معاه ويسمعنى ويطّيب بخاطرى لما أكون مضّايق، ولاقيتِك أنتِ عملتى كُل ده ، سيد غريب ونوسة ،فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة ١٩٩٨ للكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج شريف عرفه".

وعلق عدد من المتابعين ومحبي الفنانة ليلي علوى على الصورة، قائلين: " من اجمل افلام في السينما المصرية ، بحب الفيلم ده اوى ، فيلم عظيم ".
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