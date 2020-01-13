AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

Black Shark 3 هاتف Xiaomi القادم.. بـ رامات 16جيجابايت

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:40 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
بدأت علامة Xiaomi الصينية الإستعداد بقوة لعام 2020، وتجهز للكشف عن نسخة الـ 5G من هاتف Black Shark 3، حيث سيكون الأول فى عالم أندرويد بذاكرة وصول عشوائية سعة 16 جيجابايت.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، لم يتم الكشف عن الميعاد النهائى لطرح الهاتف فى الأسواق، إلا أنه من المتوقع أن يكشف عنه فى النصف الأول من العام الجارى.

يذكر أن الصانع الصينى قد كشف عن مفاجأة سارة لمحبيه فى أول أيام العام الجديد، بطرح ألوان جديدة لهاتفى Redmi 8 و Note 8 Pro، وسيتم طرح الهاتفين فى الأسواق بلونين هما الأحمر والبرتقالى المضىء، حيث ظهورهم الأول بالسوق الصينى.

وسيبلغ سعر Redmi 8 نسخة 64 جيجابايت 115 دولار أمريكى، بينما Note 8 Pro مقابل 200 دولار لنسخة 128 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، و 230 دولار لنسخة 128 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاومي تكشف عن نسخة جديدة من Redmi Note 8 Pro.. السعر والمواصفات.. فيديو

أفضل 5 موبايلات فى 2019 لكل الفئات

Xiaomi تطرح لونا جديدا من Redmi Note 8 Pro فى الهند.. صور

Xiaomi باعت 10 ملايين نسخة من Redmi Note 8 فى 3 أشهر فقط

أفضل هواتف للتصوير في 2019.. كاميرا iPhone 11 Pro خارقة

أفضل 8 هواتف ذكية في 2019.. iPhone 11 Pro الأول باقتدار

ترشيحاتنا

لاعبو الأهلي في عزاء والد إيهاب توفيق.. صور

شطة يكشف تفاصيل جديدة عن هروب حمادة صدقي من تدريب الهلال السوداني

وصول المشير خليفة حفتر إلى موسكو

40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو

كارثة .. 10 أسباب خطيرة لانتفاخ البطن أبرزها السرطان

خزنته تسع 40 طلقة.. مواصفات مسدس زوج نانسي عجرم بعد قتل مقتحم فيلتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن i Interaction EASE الاختبارية ذاتية القيادة.. صور

40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو

سلاسل وجاكت رجالي.. جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة من جديد