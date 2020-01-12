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أخبار العالم

شاهد.. رئيس الوزراء الياباني بالجلباب في جلسة عربي بضيافة ولي العهد السعودي

الأحد 12/يناير/2020 - 09:08 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
ظهر رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، وهو يرتدي الجلباب أثناء حضوره "جلسة عربي" في ضيافة ولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، مقطع فيديو يوثق استقبال بن سلمان لرئيس وزراء اليابان، الذي ارتدى الزي العربي السعودي التقليدي "الجلباب" وبجانبه بن سلمان، الذي تجاذب معه أطراف الحديث خلال تواجد عدد من المسئولين من كلا البلدين.

وفي وقت سابق، عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم التطرق، خلال اللقاء، "للتعاون في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
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