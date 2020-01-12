مظلوم عبدي: أشكر الرئيس السيسي على مواقفه.. والسوريون يطلبون من مصر دورا أكبر

وجه مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه ضد الغزو التركي وتأكيده وحدة الشعب والأراضي السورية.



وأكد مظلوم عبدي خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «تن»، أن موقف مصر مشرف جدا تجاه التعامل مع الغزو التركي لمنطقة رأس العين السورية، موضحا أن مصر موقفها واضح ومحدد بوصفها دولة عربية قيادية في المجتمع العربي.



وأوضح قائد قوات سوريا الديمقراطية، أن السوريين يطالبون أن يكون لمصر دور أكبر في القضية السورية خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن ما تقوم به تركيا وإيران في ملف سوريا ليس في صالح الشعب السوري.



وأشار مظلوم عبدي إلى أن قوات سوريا الديمقراطية أفشلت المشروع التركي في سوريا خاصة والمنطقة عامة، منوها بأن جهود الدول الأخرى في الملف السوري ليس قوي لإنهاء الأزمة السورية.



ولفت إلى أن مصر لديها مصلحة في حل المشكلة السورية، وليس لديها أطماع او مصالح شخصية في سوريا، ولكن لديها علاقات تاريخية في سوريا، مؤكدا أن مصر دولة صديقة وشقيقة لكل الدول العربية ومواقفها دائما إيجابية.