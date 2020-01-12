AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مظلوم عبدي: أشكر الرئيس السيسي على مواقفه.. والسوريون يطلبون من مصر دورا أكبر

الأحد 12/يناير/2020 - 09:31 م
مظلوم عبدي قائد قوات
مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
وجه مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه ضد الغزو التركي وتأكيده وحدة الشعب والأراضي السورية.

وأكد مظلوم عبدي خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «تن»، أن موقف مصر مشرف جدا تجاه التعامل مع الغزو التركي لمنطقة رأس العين السورية، موضحا أن مصر موقفها واضح ومحدد بوصفها دولة عربية قيادية في المجتمع العربي.

وأوضح قائد قوات سوريا الديمقراطية، أن السوريين يطالبون أن يكون لمصر دور أكبر في القضية السورية خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن ما تقوم به تركيا وإيران في ملف سوريا ليس في صالح الشعب السوري.

وأشار مظلوم عبدي إلى أن قوات سوريا الديمقراطية أفشلت المشروع التركي في سوريا خاصة والمنطقة عامة، منوها بأن جهود الدول الأخرى في الملف السوري ليس قوي لإنهاء الأزمة السورية.

ولفت إلى أن مصر لديها مصلحة في حل المشكلة السورية، وليس لديها أطماع او مصالح شخصية في سوريا، ولكن لديها علاقات تاريخية في سوريا، مؤكدا أن مصر دولة صديقة وشقيقة لكل الدول العربية ومواقفها دائما إيجابية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قائد سوريا الديمقراطية يشكر مصر لوقوفها ضد عدوان تركيا على سوريا

راعية التطرف.. قسد : تركيا المستفيد الأول من انفجار مدينة الباب بسوريا

شاهد.. أول ظهور لأسرى داعش داخل سجون الأكراد منذ الغزو التركي

قائد سوريا الديمقراطية يكشف تعاون تركيا مع داعش لاحتلال شمال سوريا

قائد قوات سوريا الديمقراطية: تركيا سمحت بتمدد داعش وتسببت في تهجير ملايين السوريين

للمرة الأولى .. نشأت الديهي يستضيف عدو أردوغان اللدود ..فيديو

ترشيحاتنا

شاهد ماذا يحدث لصحتك عند تناول الشاي 3 مرات يوميا ؟

الترجي يهدد بتحطيم رقم قياسي للنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

بريزنتيشن تعلن تفاصيل سوبر الأهلي والزمالك 15 فبراير

الكونفدرالية الأفريقية.. تعليق مستفز من إيهاب جلال بعد الخسارة من بيراميدز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة من البروكلى؟

زي هيفاء وهبي.. سيرين عبد النور بجامب سوت مطرز وشفاف تثير الجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لطيفة و طارق الشيخ | نجوم الغناء يساندون إيهاب توفيق فى عزاء والده.. صور

زي هيفاء وهبي.. سيرين عبد النور بجامب سوت مطرز وشفاف تثير الجدل

أول لقاء بين ولي عهد أبوظبي وسلطان عمان هيثم بن طارق.. صور