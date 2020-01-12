قطر تمول كل الشر في سوريا.. مظلوم عبدي يحذر الليبيين من تدخل تركيا في أراضيهم ..شاهد

قال مظلوم عبدي ، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، إن قطر تمول جميع المشاريع التركية في سوريا.





ووجه مظلوم عبدي، كلمة، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن" الفضائية، إلى الشعب الليبي بأن تركيا هي سبب معاناة سوريا ولا تسمحوا لها بالدخول إلى أراضيكم.





وتابع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية ، أن ليس لتركيا أي حقوق في سوريا، مضيفا أنها تعمل فقط لمصلحتها الخاصة.





وأوضح مظلوم عبدي، أن تركيا لا تراعي مصالح الشعب السوري بأي شكل من الأشكال وكل ما جري في سوريا من قتل وتخريب والتهجير والدمار سببها التدخل التركي.





وأشار إلى أن الليبيين يستطيعون حل المشاكل الموجودة بينهم بأنفسهم، مؤكدا أنه ينصح الليبيين بعدم السماح لتركيا بدخول أراضيهم بأي شكل من الأشكال.