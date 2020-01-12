AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

رسميا .. حذف تطبيق WhatsApp من متجر Microsoft

الأحد 12/يناير/2020 - 11:20 م
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
قامت إدارة تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم WhatsApp بحذفه من على متجر التطبيقات الخاص بـ Microsoft اليوم، تمهيدًا لتوقف الخدمة نهائيًا على كل الجهزة العاملة بـ ويندوز 10 فى 14 يناير الجارى.

وبحسب somagnews، أعلن واتساب عن وقف الخدمة على الأجهزة العاملة لنظام ويندوز بداية من 31 يناير 2019، إلا أنه مع حلول 14 يناير سيتم وقف الخدمة تمامًا على باقى الأجهزة.

يذكر أنه سيتم إيقاف الخدمة نهائيًا مع حلول 1 فبراير المقبل لأجهزة آيفون العاملة بنظام iOS 8 وماهو أقدم.

كما أن الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد نسخة 2.3.7 وما أقدم ستتوقف أيضًا الخدمة لديهم تمامًا، وهو الأمر الذى يشكل صدمة لعدد كبير من مستخدمى واتس آب حول العالم.

ومع حلول فبراير 2020 لن يستطيع أصحاب الهواتف العاملة بنظام أندرويد المثبت عليها نسخة واتساب whatsapp 2.3.7، من إنشاء حسابات جديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدمة لأصحاب هذه الهواتف.. توقف خدمة واتساب نهائيًا قبل 2020

صدمة | توقف خدمة واتساب نهائيًا بعد أسبوع لأصحاب هذه الهواتف

واتساب يطرح ميزة الـ DARK MODE لبعض المستخدمين

بعد 24 ساعة فقط.. توقف whatsapp نهائيا على هذه الهواتف

الليلة | توقف واتساب نهائيًا على هذه الهواتف

صدمة لأصحاب هذه الهواتف.. توقف خدمة واتساب نهائيا الشهر المقبل

ترشيحاتنا

تم نقله إلى المستشفى .. إصابة لاعب إنبي بارتجاج في المخ

خاص.. ننشر تشكيل الجهاز الفني بالكامل لفريق سموحة بعد رحيل حسام حسن

لاعبو الأهلي في عزاء والد إيهاب توفيق.. صور

الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر.. وهذا سعرها.. صور

تميم يلتقي خامنئي.. لفتة مهينة من المرشد الإيراني في حق أمير قطر.. صورة

موقف مؤثر من حسين الجسمي في عزاء والد إيهاب توفيق ..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن i Interaction EASE الاختبارية ذاتية القيادة.. صور

40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو

سلاسل وجاكت رجالي.. جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة من جديد