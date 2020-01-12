رسميا .. حذف تطبيق WhatsApp من متجر Microsoft

قامت إدارة تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم WhatsApp بحذفه من على متجر التطبيقات الخاص بـ Microsoft اليوم، تمهيدًا لتوقف الخدمة نهائيًا على كل الجهزة العاملة بـ ويندوز 10 فى 14 يناير الجارى.



وبحسب somagnews، أعلن واتساب عن وقف الخدمة على الأجهزة العاملة لنظام ويندوز بداية من 31 يناير 2019، إلا أنه مع حلول 14 يناير سيتم وقف الخدمة تمامًا على باقى الأجهزة.



يذكر أنه سيتم إيقاف الخدمة نهائيًا مع حلول 1 فبراير المقبل لأجهزة آيفون العاملة بنظام iOS 8 وماهو أقدم.



كما أن الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد نسخة 2.3.7 وما أقدم ستتوقف أيضًا الخدمة لديهم تمامًا، وهو الأمر الذى يشكل صدمة لعدد كبير من مستخدمى واتس آب حول العالم.



ومع حلول فبراير 2020 لن يستطيع أصحاب الهواتف العاملة بنظام أندرويد المثبت عليها نسخة واتساب whatsapp 2.3.7، من إنشاء حسابات جديدة.