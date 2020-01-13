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فن

بدون مكياج.. جيهان خليل تبهر متابعيها على إنستجرام

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:16 ص
جيهان خليل
جيهان خليل
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محمد بدران
حرصت الفنانة جيهان خليل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، صور جديدة لها من احدث جلسة تصوير.

وظهرت جيهان خليل فى الصور بإطلالة كاجوال واعتمدت على خصلات شعرها الاسود المنسدل على كتفيها، ولم تتكلف في إستخدام مستحضرات التجميل و لكنها اعتمدت على جمالها الطبيعي.

وعلقت قائلة "مرسي على كل كلمة او بوست او فيديو و شكر خاص لكل أحبابي و كل الغالين علي و عائلتي في مصر و المغرب على المحبة الكبيرة شكرا من قلبي على طيبة قلبكم و محبتكم ♥️ بحبكم"

يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.

و ظهرت كضيفة شرف فى مسلسل "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر وأيتن عامر وهبة مجدى ومحمد انور وميرنا نور الدين وخالد أنور وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.
بدون مكياج.. جيهان خليل تبهر متابعيها على إنستجرام
بدون مكياج.. جيهان خليل تبهر متابعيها على إنستجرام
بدون مكياج.. جيهان خليل تبهر متابعيها على إنستجرام
بدون مكياج.. جيهان خليل تبهر متابعيها على إنستجرام
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