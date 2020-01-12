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رياضة

يوفنتوس يفوز على روما بهدفين في قمة الدوري الإيطالي ..فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 11:53 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تفوق نادي يوفنتوس، على حساب منافسه روما، بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

افتتح المدافع التركي ديميرال أهداف اللقاء لصالح الضيوف في الدقيقة الثالثة، وبعدها بدقائق، وتحديدًا في الدقيقة العاشرة، وأضاف كريستيانو رونالدو هدفًا ثانيًا من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، كثف ذئاب العاصمة جهودهم، بحثًا عن تعديل الكفة، وقلص دييجو بيروتي، الفارق، بتسجيله هدفًا في الدقيقة 68، من ركلة جزاء أيضًا.

وخطف يوفنتوس صدارة ترتيب الكالتشيو برصيد 48 نقطة، وبفارق نقطتين عن إنتر الوصيف، والذي سقط في فخ التعادل، أمس السبت، أمام أتالانتا، بهدف لمثله.

وتجمد رصيد روما، عند النقطة 35 في المركز الخامس، بفارق الأهداف فقط عن أتالانتا، الرابع.

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