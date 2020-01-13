معتز الدمرداش يكشف تفاصيل جديدة عن الراحلة كريمة مختار.. شاهد

قال الإعلامى معتز الدمرداش نجل الفنانة الراحلة كريمة مختار، إن الفنانة كريمة مختار لعبت دور كبير فى مجال الفن المصري.



وأضاف الإعلامي معتز الدمرداش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الفنانة الراحلة كانت تتعامل بطبيعتها تماما أمام الكاميرا.



وأوضح نجل الفنانة الراحلة كريمة مختار، أن الراحلة كانت فى البيت مثل الشاشة ولم تكن صارمة.



وأشار ، إلى أن مسلسل "يتربي في عزو" ترك بصمة كبيرة في تاريخ الدراما العربية والمصرية.



وتابع الإعلامي معتز الدمرداش، أن حب الناس للراحلة كريمة مختار ثروة كبيرة، مشيرا إلى أنها ظهرت على المسرح وقامت بتمثيل المسرحية بعد وفاة والدها مباشرة.



