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منوعات

مراهق سعودي يعذب قطة في الميكروويف.. والسلطات ترد

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:38 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في مشهد بعيد كل البعد عن الإنسانية، استقوى شاب على قطة صغيرة وقام بتعذيبها بداعي تقليد الشخصيات، فقد اتجه لوضع القطة في الميكرويف.

يظهر مقطع الفيديو الشاب والذي يدعى "دايلر" أحد مشاهير اليوتيوب، وهو يمسك بقطة ويتسأل ماذا يمكن أن يحدث إذا تم وضعها داخل الميكرويف، ومن ثم ادخلها الميكرويف وأغلق عليها لبضع دقائق.

انتشر مقطع الفيديو البشع على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، محدثًا موجة عنيفة من الغضب لدى المغردين الذين أطلقوا هاشتاج "دايلر يعذب قطة" ينددون فيه بالجريمة التي ارتكبها الشاب.

وتسبب الفيديو المتداول في عدد من جرائم تعذيب الحيوانات، حيث قام بعض الاطفال بتقليد "دايلر" ووضعوا قططهم في الميكرويف.

وبرر "دايلر" فعلته في فيديو آخر قائلًا:" موضوع القطة يعود إلى سلسلة من الشخصيات التي يجسدها على سبيل التمثيل، إذ يجسد فيه شخصية "عبده"، وهو شخص متخلف، فمن الطبيعي أن يظهر بشكل غريب ويفعل أشياء أغرب".

وتحركت السلطات المعنية بالمملكة لمعاقبة الشاب على فعلته وكذلك من ساعده على تصوير ونشر الفيديو، ليتلقى عقوبة تأديبية نظرًا لصغر سنه الذي لم يتجاوز 19 عامًا، وذلك في دور الأحداث بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لتقويم هذا السلوك الخطر.
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