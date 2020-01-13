عسل وجلسرين وزبادي| 3 وصفات طبيعية لترطيب اليدين

تتعرض البشرة وخاصة اليدين إلى الجفاف في فصل الشتاء، ومن الواجب الحرص على العناية بهما بصورة كبيرة؛ وذلك بسبب تعرض اليد للعديد من الملوثات البيئية، بالإضافة إلى أشعة الشّمس الضّارة، وفي الآتي توضيح أبرز وصفات طبيعية لترطيب اليدين شديدة الجفاف كما أشار لها موقع " health line "



•ماسك الورد والزبادي:-

وذلك عن طريق مزج ملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة كبيرة من لبن الزبادي، بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، بعد خلط هذه المكونات جيدًا تُفرد على اليد لمدة نصف ساعة، ثم تُغسل اليدين جيدًا بالماء الفاتر، تُكرر هذه العملية مرتين في الأسبوع.



•ماسك الجليسرين:-

يُصنع هذا الماسك عن طريق مزج ملعقة كبيرة من زيت الجليسرين مع نصف كوب من الحليب وعصير نصف ليمونة، بعدها تُنقع الأيدي بهذه الخلطة لمدة نصف ساعة، ثم تُشطف اليدين بالماء الفاتر لإزالة الخليط، تُكرر هذه العملية مرة في الأسبوع للحصول على بشرة يدين ناعمة ووردية.



•ماسك العسل:-

يُحضر هذا الماسك عن طريق خلط ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من الفازلين، ومن الممكن إضافة بضع قطرات من زيت اللوز الحلو، بعدها تُفرد هذه المكونات على اليد لمدة نصف ساعة، حيث تُكرر هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

