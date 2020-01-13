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رياضة

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد رحلة طيران 12 ساعة

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:55 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو علم
وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة قادمة من زيمبابوي عقب مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي التي أقيمت السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وغادرت بعثة الأهلي هراري عاصمة زيمبابوي ظهر أمس الأحد ، متوجهة إلى العاصمة الزامبية لوساكا في رحلة استمرت لمدة ساعة أعقبها ترانزيت لمدة ساعة وربع الساعة، ثم تحركت البعثة من لوساكا للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في رحلة طيران أمتدت 4 ساعات و40 دقيقة، ثم ترانزيت لمدة ساعتين، ثم تغادر البعثة أديس أبابا في طريقها إلى القاهرة في رحلة طيران أمتدت 4 ساعات ونصف الساعة.

وتعادل الأهلي مع بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولاوايو، ليرفع الأهلي رصيده للنقطة السابعة.
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