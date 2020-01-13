AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ياسر عبد العزيز: الإعلام المصري لا يواجه المنصات المعادية للوطن بالشكل المناسب.. فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:16 ص
ياسر عبد العزيز
ياسر عبد العزيز
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قال ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي، إن هناك فريقين الأول يؤيد أن الإعلام المصري لا يقوم بدوره على نحو جيد والآخر لا يؤيد ويفقد الثقة.

وأوضح ياسر عبد العزيز أن الفريق الأول يعتقد ان الاعلام لا يقوم بدوره لأنه لا يدافع عن الدولة ويخوض معاركه او يحاب المنصات المضادة، والفريق الآخر يرى ان الإعلام لا يقوم بدوره ويفقد الثقة وتراثه الجيد في المنطقة ولا يحظى بالتنوع والاحترافية في الأداء زولا يخضع لإدارة.

وأشار الخبير الإعلامي، إلى أن فكرة الاصطفاف في الواقع تؤثر في درجة اعتماد المواطنين، لان الجمهور يريد ان يستمعوا الي اخبار وافادات مختلفة تعكس مصالح متباينة، مؤكدا أنه لابد من حسم هذه الفكرة.

وشدد على أنه لابد منح الإعلام المصري المزيد من التنوع والتعدد يحصنه من الاختراق من الرسائل المضادة والقدرة في القضايا، موضحا أن مصر مرت بفترات في منتهى الخطورة وكانت عازلة عن اي تعبير إعلامي.

ونوه إلى أن الإعلام المصري لا يواجه المنصات المعادية للوطن بالشكل المناسب، مؤكدا أنه لابد من تقديم مصر على العالم والعكس وهذا دور الإعلام خلال الفترة القادمة، حفاظا على مصالحنا الاستراتيجية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السفير المصري لدى البحرين: العلاقات مع المملكة نابعة من تبادل الثقة

ياسر عبد العزيز يكشف عن سبب حجب بعض المواقع الإلكترونية..فيديو

جلسة تاريخية في البرلمان لدعم الشعب الليبي.. الأغلبية والمعارضة صفا واحدا خلف القيادة السياسية المصرية.. عبد العال: مصر لن نتوانى عن تقديم الدعم لأشقائنا في ليبيا

ترشيحاتنا

هاني حتحوت يكشف عن شرط سيسكا البلغاري لبيع مهاجمه للأهلي.. فيديو

صاحب الـ53 عاما .. أكبر لاعب كرة قدم يجدد عقده للموسم الـ 35

الأهلي يغرد منفردا والمقاولون وصيفا.. تعرف على جدول ترتيب الدوري بعد مباريات اليوم

أخبار الفن | العسيلى مع زوجته فى المالديف.. 40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق

شاهد.. أحدث إطلالة لـ محمد صلاح عبر إنستجرام

نرمين الفقي تتألق بفستان قصير يبرز جمال أنوثتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن i Interaction EASE الاختبارية ذاتية القيادة.. صور

40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو

سلاسل وجاكت رجالي.. جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة من جديد