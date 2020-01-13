ياسر عبد العزيز: الإعلام المصري لا يواجه المنصات المعادية للوطن بالشكل المناسب.. فيديو

قال ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي، إن هناك فريقين الأول يؤيد أن الإعلام المصري لا يقوم بدوره على نحو جيد والآخر لا يؤيد ويفقد الثقة.



وأوضح ياسر عبد العزيز أن الفريق الأول يعتقد ان الاعلام لا يقوم بدوره لأنه لا يدافع عن الدولة ويخوض معاركه او يحاب المنصات المضادة، والفريق الآخر يرى ان الإعلام لا يقوم بدوره ويفقد الثقة وتراثه الجيد في المنطقة ولا يحظى بالتنوع والاحترافية في الأداء زولا يخضع لإدارة.



وأشار الخبير الإعلامي، إلى أن فكرة الاصطفاف في الواقع تؤثر في درجة اعتماد المواطنين، لان الجمهور يريد ان يستمعوا الي اخبار وافادات مختلفة تعكس مصالح متباينة، مؤكدا أنه لابد من حسم هذه الفكرة.



وشدد على أنه لابد منح الإعلام المصري المزيد من التنوع والتعدد يحصنه من الاختراق من الرسائل المضادة والقدرة في القضايا، موضحا أن مصر مرت بفترات في منتهى الخطورة وكانت عازلة عن اي تعبير إعلامي.



ونوه إلى أن الإعلام المصري لا يواجه المنصات المعادية للوطن بالشكل المناسب، مؤكدا أنه لابد من تقديم مصر على العالم والعكس وهذا دور الإعلام خلال الفترة القادمة، حفاظا على مصالحنا الاستراتيجية.

