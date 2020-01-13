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ثقافة

لجنة من الآثار تعاين موقع حفر خلسة في بولاق أبو العلا.. صور

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:11 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
شكلت الأثار لجنة أثرية لمعاينة حفر خلسة قام به أحد المواطنين في منطقة آثار بولاق،وجاء تشكيل اللجنة بناءا علي طلب مأمور قسم بولاق أبو العلا.

محمد مصطفي مدير أثار غرب القاهرة قال أنه بتوجيهات محمد شعراوى مدير عام آثار غرب القاهرة قامت اللجنة بعضوية شرين جوهر وعفيفى احمد وسلطان عبد النعيم ومشرف الأمن وائل عابدين،بمعاينة موقع الحفر خلسة،وتم إعداد تقرير للعرض على النيابة.

وأوضح أنه تمت المعاينة بناءا علي خطاب مأمور قسم بولاق أبو العلا وطلب النيابة العامة،بتشكيل لجنة أثرية لمعاينة الحفر.

واتضح من المعاينة أن العقار لا يخضع لقانون حماية الآثار وغير مسجل ولا يواجه أو يقابل اى مبنى أثرى،والحفر ذو شكل دائري بقطر حوالي 1.5 تقريبا وعمق حوالي 3 متر.

وأضاف:وتوجد ادوات حفر عبارة عن موتور شفط مياه وخراطيم داخل الحفر،وتعذر النزول داخل الحفرة بسبب المياة الجوفية،وكان الحفر خلسة بغرض التنقيب عن الآثار.

وكشفت مصادر بالآثار أن صاحب المكان كان يعتقد بوجود أثتر أسفل المنزل،وقرر أن يحفر خلسة للبحث عنها،وهو ما يأتي في إطار عمليات النصب على المواطنين بإيهامهم أن أسفل بيوتهم آثار.
لجنة من الآثار تعاين موقع حفر خلسة في بولاق أبو العلا.. صور
لجنة من الآثار تعاين موقع حفر خلسة في بولاق أبو العلا.. صور
لجنة من الآثار تعاين موقع حفر خلسة في بولاق أبو العلا.. صور
لجنة من الآثار تعاين موقع حفر خلسة في بولاق أبو العلا.. صور
لجنة من الآثار تعاين موقع حفر خلسة في بولاق أبو العلا.. صور
لجنة من الآثار تعاين موقع حفر خلسة في بولاق أبو العلا.. صور
لجنة من الآثار تعاين موقع حفر خلسة في بولاق أبو العلا.. صور
لجنة من الآثار تعاين موقع حفر خلسة في بولاق أبو العلا.. صور
لجنة من الآثار تعاين موقع حفر خلسة في بولاق أبو العلا.. صور
لجنة من الآثار تعاين موقع حفر خلسة في بولاق أبو العلا.. صور
لجنة من الآثار تعاين موقع حفر خلسة في بولاق أبو العلا.. صور
لجنة من الآثار تعاين موقع حفر خلسة في بولاق أبو العلا.. صور
لجنة من الآثار تعاين موقع حفر خلسة في بولاق أبو العلا.. صور
لجنة من الآثار تعاين موقع حفر خلسة في بولاق أبو العلا.. صور
لجنة من الآثار تعاين موقع حفر خلسة في بولاق أبو العلا.. صور
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