رئيس الهلال السوداني: قدمنا شكوى ضد حمادة صدقي في الفيفا.. وهناك شرط جزائي واجب السداد

أكد أحمد الكاردينال رئيس نادي الهلال السوداني، أن ناديه قدم بالفعل شكوى ضد المدرب المصري حمادة صدقي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد مغادرته لتدريب الفريق بهذه الطريقة على حد وصفه.



وقال الكاردينال في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": هناك شرط جزائي واجب السداد بالإضافة للطريقة التي غادر بها حماده صدقي، الاداره وفرت كل المطلوبات والمدرب واخد مرتب شهرين مقدم وعنده شرط مرتب شهر".



وتابع: "هذا تصرف غير مسئول وان كان المدرب يمتلك قليل من الشجاعة والاحترام لمهنته ولنادي كبير للهلال وللأمانة والمسئولية كان عليه ان يخطرنا في اداره النادي بعد المباراة ويخلي طرفه ويغادر بدلًا من مغادرته للسودان دون علم مجلس اداره نادي الهلال وفي منتصف الليل".



وأردف خلال حديثه: "وللعلم ان في مؤتمر المباراة وهو مؤتمر موجود ومسجل في قناة بين سبورت أفاد أنه مرتاح في الهلال ولن يغادر تدريبه،كيف يكون هناك مشاكل بعد اقل من ٢٤ ساعه".



وأختتم رئيس النادي حديثه: "أمر غريب وتصرف لا يشبه المدربين المصريين المحترمين ولا أهل مصر الطيبين".



وأعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تعيين حمادة صدقي، مديرا فنيا لفريق سموحة خلفا لحسام حسن.



كان الهلال السوداني قد أصدر بيانا رسميا أعلن خلاله عن إقالة حمادة صدقى بعدما غادر الى القاهرة وأخطر النادي السوداني بعدم قدومه إلى السودان مجددا .