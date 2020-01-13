AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مات من البرد والفقر.. العثور على طفل متجمد في عجلات طائرة

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:37 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
انتهت حياة طفل بشكل مؤسف، فكان الطفل قد اختار أن يكون من بين المسافرين على متن إحدى الطائرات المتجهة إلى باريس، ولكن ليس واحدًا ضمن الركاب داخل الطائرة ولكن في مكان تموضع العجلات.

اكتشفت السلطات في مطار "شارل ديجول" بـ باريس، وجود طفل متوفي بمكان تموضع عجلات الطائرة بالهيكل السفلي لها، بطائرة قادمة من كوت ديفوار، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وترجح السلطات أن الوفاة بسبب تجمد الطفل البالغ من العمر 14 عامًا ويدعى "آني عيباهي لوران"، حيث بلغت درجة الحرارى حوالي 50 درجة مئوية تحت الصفر.

كانت رحلة الطائرة التي انطلقت متجهة إلى باريس قد استمرت 6 ساعات ونصف، وأوضحت السلطات في كوت ديفوار أن الطفل والذي ينتمي لمنطقة فقيرة بالتمسك بالهيكل السفلي للطائرة عندما كانت تستعد للإقلاع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخطوط الفرنسية تشغل طائرة A350 على رحلات القاهرة: نثق في مطارات مصر

بعد عودة السياحة الإنجليزية.. وصول أول طائرة فرنسية لمطار شرم الشيخ الدولي

إهمال أم يودي بحياة طفلها الرضيع.. تركته في البرد القارس 5 ساعات

ترشيحاتنا

هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الخلاف بين 3 آراء للفقهاء.. فيديو

المستشار أحمد الزند وخالد بيبو وفيفي عبده في عزاء والد إيهاب توفيق.. صور

ناهد السباعي تقف على رأسها.. والمتابعون: ماخلاص يا وحش

موقف مؤثر من حسين الجسمي في عزاء والد إيهاب توفيق ..صور

مراهق سعودي يعذب قطة في الميكروويف.. والسلطات ترد

شاهد ماذا يحدث لصحتك عند تناول الشاي 3 مرات يوميا ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن i Interaction EASE الاختبارية ذاتية القيادة.. صور

40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو

سلاسل وجاكت رجالي.. جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة من جديد