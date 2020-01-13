مات من البرد والفقر.. العثور على طفل متجمد في عجلات طائرة

انتهت حياة طفل بشكل مؤسف، فكان الطفل قد اختار أن يكون من بين المسافرين على متن إحدى الطائرات المتجهة إلى باريس، ولكن ليس واحدًا ضمن الركاب داخل الطائرة ولكن في مكان تموضع العجلات.



اكتشفت السلطات في مطار "شارل ديجول" بـ باريس، وجود طفل متوفي بمكان تموضع عجلات الطائرة بالهيكل السفلي لها، بطائرة قادمة من كوت ديفوار، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وترجح السلطات أن الوفاة بسبب تجمد الطفل البالغ من العمر 14 عامًا ويدعى "آني عيباهي لوران"، حيث بلغت درجة الحرارى حوالي 50 درجة مئوية تحت الصفر.



كانت رحلة الطائرة التي انطلقت متجهة إلى باريس قد استمرت 6 ساعات ونصف، وأوضحت السلطات في كوت ديفوار أن الطفل والذي ينتمي لمنطقة فقيرة بالتمسك بالهيكل السفلي للطائرة عندما كانت تستعد للإقلاع.



