توافد النجوم في حفل توزيع جوائز Critics Choice.. صور

توافد عدد من النجوم العالميين، على حفل توزيع جوائز Critics Choice في دورته الـ 25 لعام 2020، والذي يقام في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا.



وحضر الحفل كل من الفنان روبرت دي نيرو ورامي مالك ورامي يوسف وخواكين فينيكس وآدم درايفر وانتونيو بانديراس وكريستيان بيل ونيكول كيدمان وكيث اوربان وسكارليت جوهانسون وتشارليز ثيرون وايما تومبسون وايدي مورفي وكيت بلانشيت وهيلين ميرين وكريس ايفانز ودانيال كريج وسيرشا رونان وكريستين دانست وغيرهم.



"Critics' Choice" هي جائزة تقدمها جمعية نقاد السينما (BFCA) منذ 1995 لتكريم أفضل الإنجازات السينمائية، وبطاقات الترشيح تكتب خلال فترة الترشيح الممتدة لأسبوع.



بينما يتم الإعلان عن أسماء المرشحين في شهر ديسمبر، و يتم إختيار الفائزون عن طريق التصويت ويعلن عنهم في حفل خاص في يناير.