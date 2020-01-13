تعاقد 132 ألف مواطن للاستفادة من الغاز الطبيعى بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية سير أعمال ونسب تنفيذ أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى بمراكز ومدن المحافظة مؤكدًا أنه جار العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمشروع لتوصيل الغاز الطبيعي لباقى المشتركين للاستفادة من الخدمة والحصول على مصدر نظيف للطاقة ولإحلال الغاز الطبيعى محل إسطوانة البوتاجاز من أجل تخفيف الأعباء التى يتحملها المواطنين موضحًا أن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يعتبر نقلة وطفرة نوعية هامة في خريطة التنمية الشاملة لما له من مردود إيجابي واضح ينعكس على المواطنين.





أكد محافظ الشرقية ضرورة تقديم العون للشركات المنفذة لأعمال الحفر بمشروع الغاز الطبيعى لسرعة الانتهاء من المشروع طبقًا للجدول الزمنى المحدد ليساهم فى حماية المواطنين من إستغلال بائعى إسطوانات البوتاجاز والمتاجرة بها فى السوق السوداء.





وتعاقد ما يقرب من 132 ألف و183 مواطنمع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة.. ففى مركز ومدينة أبو كبير تعاقد 21 ألف و850 عميل مع شركة الغاز الطبيعى وفى مركز ومدينة فاقوس هناك 8 ألاف و500 عميل قاموا بالتعاقد وفى مركز ومدينة ههيا هناك 36ألف و650عميل قاموا بالتعاقد وفى مركز ومدينة مشتول السوق هناك 31 الف و700 عميل قاموا بالتعاقد وفى مركز ومدينة الابراهيمية هناك 11 ألف و800 عميل قاموا بالتعاقد وفى مركز ومدينة ديرب نجم هناك7500 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى وفى مدينة القرين هناك 9 الاف و 823 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لهم وفى مركز ومدينة منيا القمح هناك 4 ألاف و360 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم فى أسرع وقت.



