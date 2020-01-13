AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعاقد 132 ألف مواطن للاستفادة من الغاز الطبيعى بالشرقية

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:28 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي
تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية سير أعمال ونسب تنفيذ أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى بمراكز ومدن المحافظة مؤكدًا أنه جار العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمشروع لتوصيل الغاز الطبيعي لباقى المشتركين للاستفادة من الخدمة والحصول على مصدر نظيف للطاقة ولإحلال الغاز الطبيعى محل إسطوانة البوتاجاز من أجل تخفيف الأعباء التى يتحملها المواطنين موضحًا أن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يعتبر نقلة وطفرة نوعية هامة في خريطة التنمية الشاملة لما له من مردود إيجابي واضح ينعكس على المواطنين.

أكد محافظ الشرقية ضرورة تقديم العون للشركات المنفذة لأعمال الحفر بمشروع الغاز الطبيعى لسرعة الانتهاء من المشروع طبقًا للجدول الزمنى المحدد ليساهم فى حماية المواطنين من إستغلال بائعى إسطوانات البوتاجاز والمتاجرة بها فى السوق السوداء.

وتعاقد ما يقرب من 132 ألف و183 مواطنمع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة.. ففى مركز ومدينة أبو كبير تعاقد 21 ألف و850 عميل مع شركة الغاز الطبيعى وفى مركز ومدينة فاقوس هناك 8 ألاف و500 عميل قاموا بالتعاقد وفى مركز ومدينة ههيا هناك 36ألف و650عميل قاموا بالتعاقد وفى مركز ومدينة مشتول السوق هناك 31 الف و700 عميل قاموا بالتعاقد وفى مركز ومدينة الابراهيمية هناك 11 ألف و800 عميل قاموا بالتعاقد وفى مركز ومدينة ديرب نجم هناك7500 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى وفى مدينة القرين هناك 9 الاف و 823 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لهم وفى مركز ومدينة منيا القمح هناك 4 ألاف و360 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم فى أسرع وقت.

طالب المحافظ رؤساء المراكز بتوعية المواطنين أهمية التعاقد مع شركات الغاز الطبيعى للحصول على الخدمة لتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على إسطوانات البوتجاز والقضاء على ظاهرة احتكار التجار لإسطوانات البوتجاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

102 ألف مواطن يتعاقدون للاستفادة من خدمة الغاز الطبيعي في الشرقية

وداعا أنابيب البوتاجاز.. توصيل الغاز لـ 252 ألف منزل في المنيا

توصيل الغاز الطبيعي لـ٤١٢ ألف شقة بالبحيرة

ترشيحاتنا

بـ موتوسيكل.. لحظة سرقة هاتف من مواطن داخل سيارته على الدائري.. فيديو

أخبار التوك شو..أحمد موسى يسخر من استقبال تميم في طهران.. خطة أردوغان لابتزاز مصر..الإقامة بـ100 دولار

حكومة إقليم كردستان لـ حسن نصر الله: لا تجرؤ على رفع رأسك خوفا من الأعداء

جثة في المصرف .. خالد قتل شقيقه الأصغر خوفا من الفضيحة وبحث مع الشرطة

أهم الأخبار ليلا..اشتعال الأزمة بين حمادة صدقي والهلال.. خالد الصاوي يظهر مع الراقصة جوهرة.. وصول المشير خليفة حفتر إلى موسكو

تمارين رياضية لتقوية عضلات الظهر والساقين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها

اخبار السيارات.. الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر..هيونداي فيرنا verna 2020 تظهر في العالم .. أسعار هيونداي وشيفروليه

تعرف على تاريخ سيارات SUV الدفع الرباعى منذ نشأتها.. صور