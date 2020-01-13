الحلبي: تدريبات القوات المسلحة تؤكد قدرتنا على مواجهة أعدائنا من كافة الاتجاهات

قال اللواء طيار هشام الحلبى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: إن مناورة الجيش المصرى "قادر 2020"، هي مناورة تتم على الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة.



وأضاف اللواء طيار هشام الحلبى عبر الهاتف ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc أن مناورة الجيش المصرى "قادر 2020" تدل على قدرة القوات المسلحة على مواجهة العدائيات على مستوى الاتجاهات الأربعة وعلى المياه الإقليمية والاقتصادية.



وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن التدريبات الطويلة للقوات المسلحة المصرية تدل على مؤشر كبير جدا لمستوى التدريبات للقوات المسلحة.



وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية أن المناورة الخاصة يتم فيها التدريب على أعلى مستوى فى بالقوات البحريه والجويه والصاعقة والقوات الخاصة والمظلات والتخصصات الأخرى مثل الحرب الالكترونية والكيميائية وجميع التخصصات، لأنها فى النهاية معركة اسلحة مشتركة.



وأكد: "أن الملمح المهم فى المناورة بالذخيرة الحية وتماثل شكل العمليات الحقيقة؛ لأنها ذخيرة تضرب ويفك تأمينها سواء فى الجو أو البحر".