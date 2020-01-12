اخبار البرلمان | عقيلة صالح: قد نضطر لدعوة الجيش المصري للتدخل.. وعبد العال يكشف حقيقة تحول الدعم العينى إلى النقدي

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على إطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الاحد 12 يناير.
روشتة برلمانية لـ إتاحة الجمع بين معاشين لذوي الهمم
طالب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تقديم تسهيلات لازمة لذوي الهمم من أجل الحصول الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل بدون حد أقصي.
أبو العينين: دائرة الجيزة أهلي وناسي ولم أنقطع عنهم.. ودور مهم للدبلوماسية البرلمانية في نجاح العلاقات بين الدول
أكد محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أنه لم ينقطع عن أهالي الجيزة طوال السنوات الماضية، سواء عندما كان يمثلهم في مجلس النواب أم بعد ذلك، قائلا: "أهالي دائرة الجيزة أهلي وناسي واخواتي وأحبابي وأصدقائي وفي قلبي، ولم أنقطع عنهم أبدا على مدار السنوات الماضية".
رئيس البرلمان الليبي يوجه 10 رسائل مهمة من مجلس النواب المصري.. تعرف عليها
أطلق عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، في كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، عدد من الرسائل الهامة: الذي يسطرها لكم "صدى البلد" خلال هذا التقرير وهي كالآتي:
رئيس النواب الليبي: قد نضطر لدعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حدث تدخل أجنبي في بلادنا
أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن الشعب الليبي أراد التغيير إلى حياة أفضل في ظل دولة مدنية ديمقراطية وقد دعمه المجتمع الدولي بقراراته وطائراته في مسعاه ولكن فى منتصف الطريق تركه وتخلى عنه قبل أن يقف على قدميه فوجد نفسه أمام ضباع الإرهاب والتخويف والذبح والتنكيل.
بملابس سوداء.. ابنة نائب المنصورة الراحل تؤدي اليمين خلفا لوالدها فى البرلمان
أدت النائبة هالة السيد السيد حسن اليمين الدستورية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاحد، خلفا للنائب السيد حسن موسي، عن محافظة المنصورة الذى توفى منذ فترة
مجلس النواب يوافق على تعديلات الإيداع والقيد المركزي ويحيله لمجلس الدولة
وافقت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة د. علي عبد العال، اليوم الأحد علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، وذلك في المجموع مع إحالته لمجلس الدولة.
عبد العال لـ عقيلة صالح: ليبيا قادرة على استعادة عافيتها بفضل شعبها وجيشها
استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي لبحث تطورات الأزمة الليبية.
رئيس النواب يحيل عددًا من القرارات الجمهورية للجان النوعية
أحال رئيس مجلس النواب على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، عددا من القرارت الجمهورية ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية.
لجنة برلمانية تناقش طلب إحاطة لوزير النقل بشأن الأعمال الجارية بطريق السويس
ناقشت لجنة النقل لجنة النقل والمواصلات برئاسة هشام عبد الواحد، اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، الموجه لوزير النقل، ومحافظ السويس، بشأن الأعمال الجارية بطريق السويس.
وكيل البرلمان: الشعب المصري يساند ليبيا.. ودعم كامل لقرارات الحفاظ على أمننا القومي
أكد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، وقوف الشعب المصري ونوابه صفا واحدا مع الشعب الليبي وإرادته نحو استقلال بلادة ووحدة أراضيه مع الرفض الكامل لأي تدخل عسكري، متمنيا أن يحالفه النصر علي كل الأعداء مع الدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ أي إجراء لحفظ الأمن القومي المصري.
رئيس النواب يكشف حقيقة تحول الدعم العينى إلى النقدي
أكد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التحول من أى نظام لآخر بشأن الدعم لن يتم إلا بالنقاش والحوار مع ممثلي الشعب بقاعة البرلمان قائلا: "التحول من أي نظام لنظام آخر فى الدعم لن يتم إلا من خلال هذه القاعة".
عبد العال: تداعيات الأزمة الليبية تؤثر سلبًا على أمن واستقرار محيطها الإقليمي
عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس؛ لمناقشة تطورات الأزمة الليبية الراهنة، وذلك فى ضوء حكم المادة 26 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تقضي بأن تختص اللجنة العامة بمناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأي فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.
الحكومة: 2.5 مليون من أصحاب المعاشات يستحقون العلاوات الخمس
كشف المستشار حسن عمر، المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعي، عن أن عدد أصحاب المعاشات المستحقين ضم العلاوات الخمس لمعاشاتهم، تم حصره وبلغ ما يقرب من 2.5 مليون شخص، بتكلفة تقدر بمبلغ 8 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة اعتبار من 1 يوليو 2006 حتى عام 2015.
روشتة برلمانية لـ إتاحة الجمع بين معاشين لذوي الهمم
طالب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تقديم تسهيلات لازمة لذوي الهمم من أجل الحصول الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل بدون حد أقصي.
أبو العينين: دائرة الجيزة أهلي وناسي ولم أنقطع عنهم.. ودور مهم للدبلوماسية البرلمانية في نجاح العلاقات بين الدول
أكد محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أنه لم ينقطع عن أهالي الجيزة طوال السنوات الماضية، سواء عندما كان يمثلهم في مجلس النواب أم بعد ذلك، قائلا: "أهالي دائرة الجيزة أهلي وناسي واخواتي وأحبابي وأصدقائي وفي قلبي، ولم أنقطع عنهم أبدا على مدار السنوات الماضية".
رئيس البرلمان الليبي يوجه 10 رسائل مهمة من مجلس النواب المصري.. تعرف عليها
أطلق عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، في كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، عدد من الرسائل الهامة: الذي يسطرها لكم "صدى البلد" خلال هذا التقرير وهي كالآتي:
رئيس النواب الليبي: قد نضطر لدعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حدث تدخل أجنبي في بلادنا
أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن الشعب الليبي أراد التغيير إلى حياة أفضل في ظل دولة مدنية ديمقراطية وقد دعمه المجتمع الدولي بقراراته وطائراته في مسعاه ولكن فى منتصف الطريق تركه وتخلى عنه قبل أن يقف على قدميه فوجد نفسه أمام ضباع الإرهاب والتخويف والذبح والتنكيل.
بملابس سوداء.. ابنة نائب المنصورة الراحل تؤدي اليمين خلفا لوالدها فى البرلمان
أدت النائبة هالة السيد السيد حسن اليمين الدستورية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاحد، خلفا للنائب السيد حسن موسي، عن محافظة المنصورة الذى توفى منذ فترة
مجلس النواب يوافق على تعديلات الإيداع والقيد المركزي ويحيله لمجلس الدولة
وافقت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة د. علي عبد العال، اليوم الأحد علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، وذلك في المجموع مع إحالته لمجلس الدولة.
عبد العال لـ عقيلة صالح: ليبيا قادرة على استعادة عافيتها بفضل شعبها وجيشها
استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي لبحث تطورات الأزمة الليبية.
رئيس النواب يحيل عددًا من القرارات الجمهورية للجان النوعية
أحال رئيس مجلس النواب على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، عددا من القرارت الجمهورية ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية.
لجنة برلمانية تناقش طلب إحاطة لوزير النقل بشأن الأعمال الجارية بطريق السويس
ناقشت لجنة النقل لجنة النقل والمواصلات برئاسة هشام عبد الواحد، اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، الموجه لوزير النقل، ومحافظ السويس، بشأن الأعمال الجارية بطريق السويس.
وكيل البرلمان: الشعب المصري يساند ليبيا.. ودعم كامل لقرارات الحفاظ على أمننا القومي
أكد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، وقوف الشعب المصري ونوابه صفا واحدا مع الشعب الليبي وإرادته نحو استقلال بلادة ووحدة أراضيه مع الرفض الكامل لأي تدخل عسكري، متمنيا أن يحالفه النصر علي كل الأعداء مع الدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ أي إجراء لحفظ الأمن القومي المصري.
رئيس النواب يكشف حقيقة تحول الدعم العينى إلى النقدي
أكد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التحول من أى نظام لآخر بشأن الدعم لن يتم إلا بالنقاش والحوار مع ممثلي الشعب بقاعة البرلمان قائلا: "التحول من أي نظام لنظام آخر فى الدعم لن يتم إلا من خلال هذه القاعة".
عبد العال: تداعيات الأزمة الليبية تؤثر سلبًا على أمن واستقرار محيطها الإقليمي
عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس؛ لمناقشة تطورات الأزمة الليبية الراهنة، وذلك فى ضوء حكم المادة 26 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تقضي بأن تختص اللجنة العامة بمناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأي فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.
الحكومة: 2.5 مليون من أصحاب المعاشات يستحقون العلاوات الخمس
كشف المستشار حسن عمر، المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعي، عن أن عدد أصحاب المعاشات المستحقين ضم العلاوات الخمس لمعاشاتهم، تم حصره وبلغ ما يقرب من 2.5 مليون شخص، بتكلفة تقدر بمبلغ 8 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة اعتبار من 1 يوليو 2006 حتى عام 2015.