صحف إسبانيا تحتفي باللقب الأول لـ زيدان في ولايته الثانية مع ريال مدريد

أبرزت الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، فوز ريال مدريد، بلقب كأس السوبر الإسباني، مساء الأحد، على حساب جاره اللدود أتلتيكو مدريد، إلى جانب تحقيق الأسطورة زين الدين زيدان اللقب التاسع له مع الميرنجي من أصل 9 نهائيات، والعاشر بعد إضافة لقب الليجا لموسم 2016/2017.





وكان ريال مدريد قد فاز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح (4-1)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، حيث أجريت منافسات البطولة بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخها.





وعنونت صحيفة "ماركا" عناوين: "تسعة من تسعة"





- زيدان لا يقهر في النهائيات





- مدريد بطل السوبر الإسباني





- كورتوا، البطل الأبيض في المباراة وركلات الترجيح





- فالفيردي، رجل المباراة وصاحب الإنقاذ الأحمر.





بينما عنونت صحيفة "آس": "بطل السوبر"





- زيدان، تسعة على تسعة - الفرنسي فاز بكل النهائيات التي خاضها كمدرب -.





- مدريد يحقق كأس السوبر الحادي عشر له بعد الفوز على أتلتيكو بركلات الترجيح.





- فالفيردي رجل المباراة





- سيميوني: "فالفيردي فاز بالنهائي".





فيما عنونت صحيفة "البرنابيو" عنوان: "من ميلانو إلى العربية".



