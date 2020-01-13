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فن

أحمد فهمي بصحبة محمد ممدوح.. ومتابعون: حبايبنا اوووي... شاهد

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:11 ص
احمد فهمى ومحمد ممدوح
احمد فهمى ومحمد ممدوح
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مريم عزت
نشر الفنان أحمد فهمي عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة جديدة له بصحبه الفنان محمد ممدوح حيث ظهروا معا فى حمام السباحة .

وعلق الفنان أحمد فهمى على الصورة قائلا : التايسون العالمى ❤️❤️❤️

نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهوره وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

حبايبنا اوووي💖💖💖💖💖

انا بحبك اوي على فكره

احلي فهمي واحلي تايسون

وكان آخر أعمال أحمد فهمى الاشتراك مع هنا الزاهد في مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا".

مسلسل "الواد سيد الشحات" تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه.
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التايسون العالمى ❤️❤️❤️

A post shared by Ahmad Fahmy (@ahmadfahmy_official) on

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