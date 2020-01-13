مصرع طالب بأزهر أسيوط غرقا بالترعة الإبراهيمية



وبالانتقال والإسعاف والإنقاذ النهرى تم انتشال الجثة بواسطة فرق الإنقاذ النهرى.



وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى" أحمد وجيه" طالب بالفرقة الرابعة بكلية العلوم بجامعة الأزهر فرع أسيوط ، ومقيم بمحافظة كفر الشيخ.



تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الإيمان العام.



وتم تحرير المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



لقى طالب بكلية العلوم بجامعة الأزهر فرع أسيوط مصرعه غرقا بالترعة الإبراهيمية بمنطقة الوليدية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الإيمان العام.تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوصول بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طافية على مياه الترعة الإبراهيمية بمنطقة الوليدية.