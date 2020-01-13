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شاهد..بركان"تال" يواصل ثورانه بالفلبين

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:26 ص
بركانتال يواصل ثورانه
بركان"تال" يواصل ثورانه وسط إجلاء للسكان
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فرح علاء الخولي
أطلق بركان يقع جنوب العاصمة الفلبينية رمادا وأبخرة وصلت إلى ارتفاع 1000 متر في الهواء، الأمس، ما دفع السلطات لرفع حالة التأهب.

الانفجار البركاني سبقه نشاط تصاعد الأبخرة في أجزاء أخرى من بركان "تال" بإقليم باتانجاس، على بعد 66 كيلومترًا جنوب مانيلا.

ورفع المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل مستوى التأهب في بركان "تال" إلى "الثاني" مما يعني أن "هناك احتمالا لوجود مواد منصهرة ربما تؤدي أو لا تؤدي إلى ثوران".

وأضاف: "يتم تذكير الجمهور أن الفوهة الرئيسية يتعين أن تكون منطقة محظورة بشكل صارم، نظرا لأن انفجارات الأبخرة المفاجئة يمكن أن تحدث ويمكن أن تنطلق تركيزات من غازات بركانية قاتلة".
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