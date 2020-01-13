شاهد..بركان"تال" يواصل ثورانه بالفلبين

أطلق بركان يقع جنوب العاصمة الفلبينية رمادا وأبخرة وصلت إلى ارتفاع 1000 متر في الهواء، الأمس، ما دفع السلطات لرفع حالة التأهب.





الانفجار البركاني سبقه نشاط تصاعد الأبخرة في أجزاء أخرى من بركان "تال" بإقليم باتانجاس، على بعد 66 كيلومترًا جنوب مانيلا.





ورفع المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل مستوى التأهب في بركان "تال" إلى "الثاني" مما يعني أن "هناك احتمالا لوجود مواد منصهرة ربما تؤدي أو لا تؤدي إلى ثوران".



