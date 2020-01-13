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محافظات

شاهد.. اقلاع 24 منطادا طائرا بسماء الاقصر

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:11 ص
صدى البلد
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شمس يونس
شهدت سماء مدينة الأقصر اليوم الاثنين اقلاع 24 رحلة منطاد طائر سياحى من الشركات العاملة فى هذا المجال تقل على متنها 480 سائح من دول أوروبا والصين والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وجنسيات أخرى.

وتم الإقلاع بمدينة القرنة غرب الأقصر تحت إشراف أمنى مشدد ومرافقة سيارة الإسعاف والإطفاء وقوة أمنية لتأمينها تحسبا للطوارئ.

وقبل أن تبدأ الرحلة يتم تجهيز البالون أمام السائح من فرد المنطاد على الأرض ثم نفخ الهواء البارد بداخله ثم الهواء الساخن،ويصعد السائح الى المنطاد وتقلع الرحلة التى تستغرق من 35 دقيقة الى 45 دقيقة على حسب الظروف الجوية بالاتصال مع برج المراقبة الجوية بالمطار وهناك أيضا وحدة متكاملة بالاتصال موجودة داخل مطار البالون.
شاهد.. اقلاع 24 منطادا طائرا بسماء الاقصر
شاهد.. اقلاع 24 منطادا طائرا بسماء الاقصر
شاهد.. اقلاع 24 منطادا طائرا بسماء الاقصر
شاهد.. اقلاع 24 منطادا طائرا بسماء الاقصر
شاهد.. اقلاع 24 منطادا طائرا بسماء الاقصر
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