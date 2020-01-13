طلب لرئيس مجلس النواب لتكليف المركزى للمحاسبات بفحص أصول نقابة المهندسين

قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب طلبا للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إيماء إلى المادة 346 من اللائحة بشأن تكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقرير وفحص أصول النقابة العامة للمهندسين والمشاريع الاستثمارية المالكة لها ومشاريع الاسكان والأراضى والشركات والنقابات الفرعية التابعة لها، ومدى استغلالها الاستغلال الأمثل وعرضها على مجلس النواب.



وأوضحت النائبة شيرين فراج أن هذه الأصول ومنها على سبيل المثال لا الحصر :



1-شركه يوتين للدهانات

2-شركه المهندس للتامين

3-المجمع الصناعى بكفر ربيع

4-ارض سيتى ستارز بمدينه نصر خلف مشروع 777 و هى حوالى 30000م2

5-شركه العز للدرفله

6-شركه المهندس كار

7-شركه المهندس الوطنيه لاسكان النقابات المهنيه

8-شركه مصنع المكرونه

9-شركه الفيوم لمواد البناء

10-شركه المهندس للحاسبات

11-شركه الاسماعيليه للطوب الطفلى

12-شركه المهندس الوطنيه للمواد الغذائيه

13-شركه اديليس للتاجير التمويلى

14-مشروع الاسكان بمدينه نصر

15-مشروع الاسكان بالعاشر من رمضان

16-مجمع فارس السكنى بالهانوفيل

17-عمارات القطاميه – القاهره الجديده

18- المشروع السكنى بحلوان

19-ارض القاهره الجديده خلف الجامعه الامريكيه

20-ارض اسوان

21-ارض اشمون – المنوفيه

22-ارض و كمبوند الساحل الشمالى

23-مصيف المعموره

24-مصيف العجمى

25-ارض سمالوط

26-فندق القليوبيه

27-فيلا السيوف

28-ارض مستشفى المهندسين ببدر

29-ارض نادى المهندسين بالقاهره الجديده

30-مسرح النقابه برمسيس

31-بالاضافه الى مقرات النقابات و النوادى ملك النقابه

32- نادى ابو الفدا بالزمالك

33- نادى 6 اكتوبر

34-نادى الاسكندريه



وقالت النائبة شيرين فراج إن مصر فى عصر المشروعات القومية تبنى بسواعد المهندسين وعلى نقابة المهندسين القيام بدورها في الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين لخدمة البلاد.



وأضافت:"ليس من المقبول أن تمتلك النقابة أصولا وتلك المشروعات الاستثمارية والتى قد تصل قيمتها التقديرية إلى 15 مليار جنيه دون أن تعود بالنفع على أعضاء النقابة من أجل تطوير العمل المهنى وتظل الخدمات الاجتماعية المقدمة ضئيلة بالنسبة لما يمكن ان تقدمه النقابة لأعضائها لامتلاكها تلك المشروعات والشركات لتعود بالفائده على الاعضاء جميعهم دون اختصاص لبعض الأفراد بجنى تلك الثمار ، وحتى يمكن المهندس من أداء دوره الوطنى لرفعة شأن الوطن.

