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أخبار العالم

ديلي بيست: لا يمكن تخيل تحالف بين بوتين ترامب بشأن إيران

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:49 م
صدى البلد
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أ ش أ
سلط موقع (ديلي بيست) الإخباري الأمريكي الضوء على تغير ميزان القوى في الشرق الأوسط مع استمرار توسع التواجد الروسي في خضم أزمة إيران مع الولايات المتحدة.
وأفاد الموقع- في تقرير بثه على موقعه الالكتروني اليوم الاثنين- بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وصلت موسكو أمس الأول لمناقشة الأزمة المشتعلة في الشرق الأوسط مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومحاولة إنقاذ ما تبقى من الصفقة النووية الإيرانية.

وأضاف التقرير أنه بينما يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لممارسة "أقصى الضغوط" على صفقة إيران "السيئة" لإيران، أكدت ميركل ضرورة بذل الجهود كافة للحفاظ على الاتفاق.

وأفاد الموقع الأمريكي بأن السياسيين الروس سخروا من موقف ميركل وقالوا: "في ذروة أزمات ما قبل اندلاع الحرب بسبب أزمة إيران، جاءت ميركل إلى بوتين وليس إلى ترامب". وصرح السيناتور أليكسي بوشكوف لوكالات الأنباء الروسية بأن المفاوضات مع ترامب لن يكون لها أي معنى، فبوتين يكرر تصريحاته فقط.

ووفقا للموقع الإخباري الأمريكي، قال رئيس لجنة السياسة الخارجية بمجلس الاتحاد كونستانتين كوساتشيف: "ينبغي على الدول التي تمتلك قواعد أمريكية على أراضيها (بما في ذلك ألمانيا) أن تنتبه إلى تهديد واشنطن للعراق بفرض عقوبات قاسية، إذ تبدو التحالفات مع الولايات المتحدة مكرسة في ظاهرها لدعم القيم والديمقراطية والسلام".

واختتم (ديلي بيست) تقريره بالقول إنه ما من أحد يستطيع تخيل تحالف بين بوتين ترامب في الصراع مع إيران.
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