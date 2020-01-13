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مرأة

الحل السحري لتطويل الأظافر في 3 أيام فقط

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:24 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تبحث الكثير من الفتيات عن طرق تطويل الأظافر لحل مشكلة تكسير الأظافر والتي تعاني منها الكثير من السيدات وقدمت خبيرة التجميل مروة سلام وصفات تطويل الأظافر.

1- زيت الزيتون :
يساعد زيت زيتون في تطويل الأظافر وجعلها تبدو مثالية وبراقة في مدة قصيرة لأنه يحتوي على فيتامينات أ,ك,د,هـ. مما يكون له تأثير مضاد للأكسدة في جسم الإنسان.لذلك، نجد أن فوائد زيت الزيتون للجسم عديدة.

ببساطة امزجي زيت الزيتون مع عصير الليمون، وانقعي أظافرك فى المزيج لمدة 15 دقيقة وقومي بتدليكها بزيت الزيتون الدافئ. طبقي هذه الطريقة يوميًا وستلاحظين الفرق.


الوصفة الثانية للتطويل 
مقوي أظافر
ثوم مفروم
زيت زيتون
ضعي زيت الزيتون والثوم علي المقوي وادهني كل يوم أظافرك واتركيه نصف ساعه ثم قومي بإزالته وكرري العملية وسوف تشاهدين اظافرك خلال 3 ايام ؟
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