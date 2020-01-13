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رياضة

صبحي حسانين: استضافة بطولتين للعالم رسالة تؤكد تمتع مصر بالأمن والأمان

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:50 م
الدكتور صبحي حسانين
الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات
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القسم الرياضي
قال الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات "نحتفل اليوم بنجاح باستضافة بطولتين للعالم للجامعات في لعبتي الإسكواش واليد، وهي رسالة تؤكد أن مصر تتمتع بالأمن والأمان والخير والتراث وقادرة على كل شيء.

وقدم نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات ، خلال المؤتمر الصحفي لتوقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات، الشكر للمسئولين عن الملف المصري لعرضهم المميز الذي لاقي النجاح والاستجابة من الاتحاديين الدوليين للإسكواش واليد باستضافة مصر للبطولتين، مبينًا أن هناك العديد من الجامعات المصرية التي تشارك في العديد من البطولات الرياضية الدولية.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب وزير الرياضة، في مقر وزارة التعليم العالي.

كما يتم أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والاتحاد المصري لكرة اليد، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لتنظيم مصر بطولة العالم للجامعات 2024، والتي ستستضيف منافساتها الصالة المغطاة الجديدة بمدينة 6 أكتوبر ، على ان يكون النهائي في الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، او الصالة المغطاة بإستاد القاهرة.

ويمثل الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في التوقيع على البروتوكولين الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، كما يحضر الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أحمد سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وإيهاب حافظ عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للاسكواش للتوقيع على البروتوكولين.

وكان الاتحاد الرياضي الدولي للجامعات قد اعلن اسناد تنظيم مصر البطولتين يوم 6 ديسمبر الماضي، بعدما قام الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بعرض ملف مصر بمقر الاتحاد الدولي في لوزان نوفمبر الماضي.

وينظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات منافسات رياضية في 40 لعبة مختلفة، يشارك فيها 27 جامعة حكومية، و25 جامعة خاصة، و205 معاهد حكومية وخاصة، تشارك تحت مظلة وزارة التعليم العالي، وتعد النسخة الحالية من منافساته هي النسخة الـ 47 على مدار تاريخه.
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