AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الرياضة: اهتمام كبير بعودة الاتحاد الرياضي للجامعات

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:39 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
قدّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة للجميع بمناسبة فوز مصر باستضافة بطولتي العالم للجامعات بالاسكواش وكرة اليد، مشيرًا إلى أن ذلك يعد مكملا للنجاح الذي تحققه الدولة المصرية في ضوء الدعم الواضح من القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفي لتوقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات، أن هناك اهتمامًا كبيرًا وانطلاقة واضحة للجميع بعودة الاتحاد الرياضي للجامعات لدوره بشكل فعال داخل الجامعات، مستعرضًا تفاصيل تكليفه بالعمل في الاتحاد عام 2017، مثنيًا على التعاون المثمر والبناء مع وزارة التعليم العالي في هذا الشأن.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن استضافة مصر لأحداث كبيرة يؤكد قدرة الدولة على هذه الاستضافة، ففي عام 2021 تستضيف مصر لكأس العالم لكرة اليد، وجاري الآن الانتهاء من إنشاء مجمع الصالات في 6 أكتوبر ، وصالة مغطاة في العاصمة الإدارية، وصالة أخرى في برج العرب، بالإضافة إلى رفع كفاءة مجمع الصالات بهيئة استادات القاهرة، لافتًا أن هذه المنشآت تعد إرثًا سنكمل بها في بطولة العالم للجامعات لكرة اليد، مبينًا في ذات الوقت أنه تتوافر لدينا خبرة جاهزة في التنظيم وسيكون هناك تنسيق تام مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والاتحاد الرياضي للجامعات.

وانطلق منذ قليل بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب وزير الرياضة، في مقر وزارة التعليم العالي.

كما يتم أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والاتحاد المصري لكرة اليد، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لتنظيم مصر بطولة العالم للجامعات 2024، والتي ستستضيف منافساتها الصالة المغطاة الجديدة بمدينة 6 أكتوبر ، على ان يكون النهائي في الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، او الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

ويمثل الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في التوقيع على البروتوكولين الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، كما يحضر الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أحمد سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وإيهاب حافظ عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للاسكواش للتوقيع على البروتوكولين.

وكان الاتحاد الرياضي الدولي للجامعات قد اعلن اسناد تنظيم مصر البطولتين يوم 6 ديسمبر الماضي، بعدما قام الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بعرض ملف مصر بمقر الاتحاد الدولي في لوزان نوفمبر الماضي.

وينظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات منافسات رياضية في 40 لعبة مختلفة، يشارك فيها 27 جامعة حكومية، و25 جامعة خاصة، و205 معهد حكومي وخاص، يشاركون تحت مظلة وزارة التعليم العالي، وتعد النسخة الحالية من منافساته هي النسخة الـ 47 على مدار تاريخه.
وزير الرياضة: اهتمام كبير بعودة الاتحاد الرياضي للجامعات
وزير الرياضة: اهتمام كبير بعودة الاتحاد الرياضي للجامعات
وزير الرياضة: اهتمام كبير بعودة الاتحاد الرياضي للجامعات
وزير الرياضة: اهتمام كبير بعودة الاتحاد الرياضي للجامعات
وزير الرياضة: اهتمام كبير بعودة الاتحاد الرياضي للجامعات
وزير الرياضة: اهتمام كبير بعودة الاتحاد الرياضي للجامعات
وزير الرياضة: اهتمام كبير بعودة الاتحاد الرياضي للجامعات
وزير الرياضة: اهتمام كبير بعودة الاتحاد الرياضي للجامعات
وزير الرياضة: اهتمام كبير بعودة الاتحاد الرياضي للجامعات
وزير الرياضة: اهتمام كبير بعودة الاتحاد الرياضي للجامعات
وزير الرياضة: اهتمام كبير بعودة الاتحاد الرياضي للجامعات
وزير الرياضة: اهتمام كبير بعودة الاتحاد الرياضي للجامعات
وزير الرياضة: اهتمام كبير بعودة الاتحاد الرياضي للجامعات
وزير الرياضة: اهتمام كبير بعودة الاتحاد الرياضي للجامعات
وزير الرياضة: اهتمام كبير بعودة الاتحاد الرياضي للجامعات
وزير الرياضة: اهتمام كبير بعودة الاتحاد الرياضي للجامعات
وزير الرياضة: اهتمام كبير بعودة الاتحاد الرياضي للجامعات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يكشف لـ صدى البلد آخر تطورات استضافة كأس العالم لليد 2021

مصر تفوز بتنظيم بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات

كل ما تريد معرفته عن فوز مصر بتنظيم بطولة كأس العالم للإسكواش للجامعات 2022

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد يتفقدان الصالة المغطاة بـ 6 أكتوبر

بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للإسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات

اليوم .. توقيع بروتوكول لتنظيم مصر بطولتي العالم للإسكواش وكرة اليد للجامعات

ترشيحاتنا

الهواء أم النيتروجين أيهما أفضل لإطارات السيارة

حفل زفاف فى العناية المركزة.. شاهد

اخبار السيارات.. الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر..هيونداي فيرنا verna 2020 تظهر في العالم .. أسعار هيونداي وشيفروليه

يكذّب الفنانة اللبنانية .. 13 سؤالا من محامي قتيل زوج نانسي عجرم تقلب موازين القضية

بالأصفر والروز.. شاهد إطلالات النجمات بعد الطلاق آخرهن أصالة

انسى عدد الركعات باستمرار أثناء الصلاة فماذا أفعل ؟ الإفتاء تنصح بهذا الفعل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس يترأس قداس تدشين مطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج.. صور

حفل زفاف فى العناية المركزة.. شاهد

بعد قدومها من الصين.. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية Dong er30