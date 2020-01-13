AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

غضب عارم تجاه لجنة عبدالدايم بعد فشل تأهل الطائرة للأولمبياد

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:45 م
أحمد عبد الدايم رئيس
أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة
Advertisements
عمرو الحلوانى
حالة كبيرة من الغضب العارم تفرض نفسها على عشاق كرة الطائرة المصرية بعد فشل التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة والمقرر إقامتها فى طوكيو خلال الصيف المقبل .

ولم يكن عدم التأهل إلى أولمبياد طوكيو هو السبب فقط فى حالة الغضب العارمة التى تفرض نفسها على مجتمع الطائرة فى مصر بل كان المستوى الفنى صادما للجميع خاصة بعد تلقي هزيمة مدوية من تونس بثلاثة أشواط دون رد وسط أداء سيىء من الجميع سواء كان الجهاز الفنى بقيادة الهولندى جيدو أو اللاعبين .

وأيضا يرى عدد من خبراء اللعبة بأن اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة الطائرة بقيادة أحمد عبدالدايم يتحمل المسئولية أيضا فى فشل التأهل إلى الأولمبياد خاصة إنه هو من تعاقد مع المدرب الهولندى جيدو وسط حالة كبيرة من الإصرار عليه رغم وجود كتيبة من المدربين المميزين فى مصر .

وتسود حالة كبيرة أيضا من الجدل بشأن موقف اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب من خروج المنتخب من التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو وحالة الصمت التامة التى يعيشها مجلس الأولمبية رغم الاخفاق الكبير لمنتخب الطائرة والذى يحدث لأول مرة منذ عدة سنوات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوقي غريب يراهن على القناص والقائد والجناح الطائر للتتويج باللقب الإفريقي

قبل مواجهة جنوب إفريقيا.. 8 عوامل تعبر بالمنتخب الأولمبي لـ الأولمبياد

اخبار الرياضة ليلاً | تفاصيل جديدة في مرض الخطيب.. موقف محمد صلاح ورمضان صبحي من المشاركة بـ أوليمبياد طوكيو 2020

ربيع ياسين: المنتخب الأولمبي يحتاج صلاح وتريزيجيه وجمعة في طوكيو 2020

صراع شرس على بطاقة أولمبياد طوكيو الثالثة بين غانا وجنوب أفريقيا.. اليوم

أسامة عبد الكريم: أمم أفريقيا بطولة محمد صبحي.. حارس غانا الأفضل.. وقائمة الأولمبياد في يونيو

ترشيحاتنا

شاكر يعلن موعد إلغاء فواتير القمامة على الكهرباء

إيهاب جلال يحسم الجدل حول رحيله عن المصري

شوبير يتغنى بـ فريق الزمالك

أول تعليق من روسيا على اجتماع حفتر والسراج في موسكو

دعاء الحسد والعين.. تعرف عليه في الصباح ليقيك الله شرهما

شوبير يهاجم الـفيفا بسبب اتحاد الكرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس يترأس قداس تدشين مطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج.. صور

حفل زفاف فى العناية المركزة.. شاهد

بعد قدومها من الصين.. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية Dong er30