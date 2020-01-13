غضب عارم تجاه لجنة عبدالدايم بعد فشل تأهل الطائرة للأولمبياد

حالة كبيرة من الغضب العارم تفرض نفسها على عشاق كرة الطائرة المصرية بعد فشل التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة والمقرر إقامتها فى طوكيو خلال الصيف المقبل .



ولم يكن عدم التأهل إلى أولمبياد طوكيو هو السبب فقط فى حالة الغضب العارمة التى تفرض نفسها على مجتمع الطائرة فى مصر بل كان المستوى الفنى صادما للجميع خاصة بعد تلقي هزيمة مدوية من تونس بثلاثة أشواط دون رد وسط أداء سيىء من الجميع سواء كان الجهاز الفنى بقيادة الهولندى جيدو أو اللاعبين .



وأيضا يرى عدد من خبراء اللعبة بأن اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة الطائرة بقيادة أحمد عبدالدايم يتحمل المسئولية أيضا فى فشل التأهل إلى الأولمبياد خاصة إنه هو من تعاقد مع المدرب الهولندى جيدو وسط حالة كبيرة من الإصرار عليه رغم وجود كتيبة من المدربين المميزين فى مصر .



وتسود حالة كبيرة أيضا من الجدل بشأن موقف اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب من خروج المنتخب من التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو وحالة الصمت التامة التى يعيشها مجلس الأولمبية رغم الاخفاق الكبير لمنتخب الطائرة والذى يحدث لأول مرة منذ عدة سنوات .