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محافظات

حملة تفتيش مكبرة على مستشفى الزقازيق العام..صور

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:17 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم، حملة تفتيش مكبرة على مستشفى الزقازيق العام ضمت جميع مديري الإدارات الفنية المعنية بمديرية الشئون الصحية منها "الإدارة العامة للطب العلاجي ، والصيدلة ، والأسنان ، وإدارات المستشفيات ، والمعامل ، والتموين الدوائي ، والتفتيش الصيدلي ، والتفتيش المالي والإداري ، والكلي الصناعي .

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم المرور على الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، واستمع الي المرضي وذويهم بالعيادات الخارجية ، والصيدليات ، وقسم الأسنان.

وخلال الجولة تلاحظ وجود بعض السلبيات منها عدم استكمال قرارات العلاج علي نفقة الدولة للمرضي ، وعدم توافر بعض أصناف الأدوية رغم توفيرها بمخزن الإمداد الدوائي.

وعلي الفور وجه وكيل الوزارة اللجنة باستكمال فحص جميع الأعمال بالمستشفى ووضع تقرير شامل في نهاية الزيارة عن السلبيات والإيجابيات ، واتخاذ اللازم حيال المخالفات.
حملة تفتيش مكبرة على مستشفى الزقازيق العام..صور
حملة تفتيش مكبرة على مستشفى الزقازيق العام..صور
حملة تفتيش مكبرة على مستشفى الزقازيق العام..صور
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