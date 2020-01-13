بـ اللعب غير النظيف والتحكيم الظالم.. «ريال مدريد» تاريخ من البطولات الحرام

في مشهد أصاب عشاق كرة القدم بالاستياء أمس، كانت النتيجة متعادلة قبل انتهاء الوقت الأصلي لمباراة كأس السوبر بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد، انطلق مهاجم أتليتكو الإسباني موراتا بالكرة نحو المرمى لينفرد بالحار كورتوا، لكن عقل لاعب ريال مدريد فالفيردي هداه إلى عرقلة المهاجم قبل إحراز هدف البطولة، ليجر المباراة الى ركلات الترجييح ويفوز ريال مدريد بطريقة اعتبرها الكثيرون غير نظيفة.



ضربة جزاء غير صحيحة



من عام 1955 إلى عام 1960 حصل نادي ريال مدريد الأسباني على 5 بطولات متتالية لدوري أبطال أوروبا، ولم يتسنى الوقوف على التفاصيل الدقيقة لهذه البطولات الخمس التي وضعت ريال مدريد على عرش الأندية في أوروبا حتى وقتنا هذا، لكن أحد اللقطات الشهيرة تم تداولها لضربة جزاء احتسبت لريال مدريد غير صحيحة بالمرة حصل من خلالها على أحد بطولاته الخمسة



وفي عام 1966 أضاف ريال مدريد الى قائمة بطولاته البطولة السادسة بعد تغلبه على على فريق بارتيزان بلغراد الصربي 2-1، على على ملعب الملك بودوان في عاصمة بروكسل عاصمة بلجيكا.



السابعة بهدف تسلل



البطولة السابعة كانت أمام نادي يوفنتوس الإيطالي عام 1997–98 بعد أن تغلب عليه بنتيجة 1-0. أقيمت المبارة النهائية بين الفريقين في مدينة أمستردام.



هدف ريال مدريد الوحيد جاء ليمنح النادي الملكة لقب البطولة بعد غياب 32 عاما، لكنه جاء من تسلل واضح لـ اللاعب مياتوفيتش معلنا ضم البطولة السابعة بـ الحرام إلى دولاب بطولات النادي الملكي.



البطولة الثامنة حصل عليها ريال مديد عام 2000 بعد تغلبه على فالنسيا بنتيجة 3/0 وحصل معها على لقب نادي القرن في أوروبا، وكذلك حصل على التاسعة في نسخة 2001 بهدف زيدان الشهير في مرمى بايرن ليفركوزن الألماني.



العاشرة بالوقت الضائع



أنهى أتليتكو مدريد الوقت الأصلي للمباراة متفوقا بفارق هدف على غريمه ريال مدريد، ومع ضغط فريق الريال من أجل التعادل أضاف الحكم 5 دقائق، اعتبرها مدرب أتليتكو مبالغا فيها.



المدرب سيميوني خاطب الحكم قائلا "لماذا تضيف 5 دقائق، هل تريد أن يتعادل ريال مدريد" وهو ما تم بالفعل حيث تعادل ريال مدريد برأسية راموس وفاز بالبطولة في الوقت الإضافي عام 2013–14.



الحادية عشر من تسلل واضح



من تسلل واضح على مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس، تمكن النادي الملكي من إحراز التعادل أمام أتليتكو مدريد ليذهب بالمباراة إلى ركلات الترجيح، والتي رجحت كافة ريال مدريد كالعادة.



ضم الريال الى بطولاته البطولة الـ 11 له على حساب أتليتكو مدريد الذي انكوى للمرة الثانية من ظلم التحكيم في مبارياته النهائية ضد الريال وذلك عام 2015 -16.



الثانية عشر بفضيحة تحكيمية



فاز ريال مدريد خلال نسخة عام 2017 في المباراة النهائية على يوفنتوس 3 / 1 لكن سبقها في ربع النهائي فضيحة تحكيمية أمام بايرن ميونخ باحتساب ضربة جزاء غير صحيحة للريال، وهدف من تسلل واضح لرونالدو، وإلغاء هدف صحيج لمهاجم البايرن ليفاندوفيسكي.



الثالثة عشر بهمجية راموس



في مباراة النهائي عام 2018 خاض الريال المباراة أمام فريق ليفربول القوي، بهجومه الذي قاده اللاعب المصري محمد صلاح، وكانت المباراة تسير في اتجاه ليفربول منذ البداية بفضل انطلاقات صلاح وقوته الضاربة في دفاعات ريال مدريد.



راموس - العامل المشترك في البطولات الحرام - تعمد الدخول بعنف على محمد صلاح فأصابه بخلع في الكتف ليبعده عن مجريات المباراة منذ دقائقها الأولى.



بعد خروج محمد صلاح ظهر فريق ليفربول مستأنسا للغاية وتمكن الريال من الفوز عليه بنتيجة 3 / 1 بأخطاء ساذجة من حارس المرمى كاريوس.