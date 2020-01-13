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برلمان

لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تنتقد تجاهل وزيرة البيئة لشكاوى المواطنين

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:55 م
وزيرة البيئة الدكتورة
وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد
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ماجدة بدوى
وجهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، انتقادات حادة لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بسبب مقلب القمامة الكائن بمدينة السلام، والذي تصل مساحته نحو 33 فدانا.

وقال النائب شريف الورداني، إن مقلب القمامة في السلام يسبب أضرارا جسيمة لنصف مليون مواطن، دون أدنى تحرك من وزارة البيئة، رغم الأضرار الجسيمة التى يسببها للمواطنين والناتجة عن حرق المخلفات، خاصة أنه تم بناء مدينتى المحروسة (1،2) بجواره وهو ما يؤثر على قاطنى الوحدات السكنية الجديدة.

وأكد الورداني، أن ما يحدث يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شدد في أكثر من حديث علي ضرورة توفير حياة أفضل للمواطنين، وبالتالي يجب علي وزارة البيئة التحرك في هذا الملف بشكل عاجل، وألا تتعامل باعتبارنا في سويسرا ، منوها بأن مكاتب حقوق الإنسان بوزارة البيئة مجرد حبر على ورق، وللأسف حديث الوزيرة عن حل مشاكل المواطنين ليس له علاقة بالواقع، ومجرد كلام إنشائي.

من جانبه قال النائب علي عبد الونيس، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة سوف تستدعي وزيرة البيئة، للرد على كل ما طرح باللجنة ومن بينه ما يتعلق بـ مقلب السلام، واذا لم تحضر ستجهز اللجنة استجوابا لها بالجلسة العامة خصوصا أن انتشار مثل هذه الظواهر تستغلها أبواق الإخوان.
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